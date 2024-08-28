يوسف الجلاهمة

قادة الماعز

فيلم «أيام الماعز» الذي أثار ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإيحاء بزعل المملكة العربية السعودية لظهور هذا الفيلم وإنتاجه وخلق قصص غريبة وعجيبة من قبل «ماعز وسائل التواصل» والادّعاء بأن السعودية ستشتري «نتفلكس» وتحذف الفيلم، السعودية ستفعل السعودية ستعمل.

علماً بأن السعودية لم يصدر منها أي رد فعل رسمي تجاه هذا العمل.

ما قصة هذا العمل ولماذا أنتج؟ ومَنْ خلفه؟

مؤلف هذا العمل «بيني دانيال» مواليد 1971 – كيرالا – الهند. يلقب باسم «بنيامين». هو مؤلف 30 كتاباً وحاصل على جوائز محلية وعالمية في الأدب.

الرواية التي نتحدث عنها تحمل اسم «آدو جينميتام» صدرت عام 2008 ويعني العنوان «حياة الغنم». تم تحويلها إلى فيلم عام 2024 أي بعد 16 عاماً بعد حصول الرواية على جائزة وأصبحت كتاباً مدرسياً وجامعياً ويدرّس في جامعات كيرالا، كاليكوت، بهاراتيار، بوند يشيري. منذ أكثر من 10 أعوام حاول المخرج والمنتج الهندي «بليسي»، لكنه لم يجد مَنْ يساعده في إنتاج هذه القصة كفيلم ولم يجد الممولين له.

في عام 2010، أعلن «بليسي» أنه شرع في تعديل وتكييف رواية «أيام الماعز» لتصبح سيناريو فيلم روائي، ومنذ ذلك الحين لم يجد ممولاً يساعده على إنتاج الفيلم الذي بلغت تكلفته حوالي 19 مليون دولار، لكن «بليسي» استمر في محاولاته إلى أن أقنع شركاء من الولايات المتحدة الأميركية بدعم الإنتاج والمشاركة فيه «دور أميركا المفضل».

الفيلم أنتج وتم تصويره في الأردن والجزائر وبعض اللقطات في كيرالا. بعد نزول الفيلم على «نتفلكس»، أوعز قادة «الماعز» لماعز وسائل التواصل الاجتماعي بعمل حرب إعلامية وأن السعودية غاضبة وهناك مَنْ يدافع عن الفيلم وأن هذه حرية ثقافية وفكرية.

الغريبة أن هذه الحرب «الماعزية» لم تجد أذناً صاغية رسمية في المملكة العربية السعودية وكأن الأمر لا يعنيهم.

عندما يقول البعض إنها حرية فكرية وإن السعودية ضاقت ولا تتقبل النقد، نقول لهم القصة موجودة منذ 2008 ولم تغضب السعودية، فهي تعلم أنه لايزال هناك مَنْ يحاول جرّها إلى مهاترات جانبية وخلافات سياسية ليعيدها إلى سيرتها السابقة، لكن هيهات.

الفيلم فضح «نعاج» وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي والإسلامي التابعين لقادة الدمار في العالم وأتباعهم.

طببونا

كثير من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي يطرح نفسه كمعالج بواسطة وسائل التواصل، فهو ليس طبيباً ولكنه أفضل من الصيدلي، وليس جرّاحاً ولكنه أفضل من دكتور التحاليل الطبية. يصفون لك الدواء مع القسم بالشفاء.

قليل من (الزنجبيل والقرفة والقرنفل) ينقع في الماء الساخن ويشرب يومياً. ينفع سكري يمشي، دهون كبد يمشي، لين عظام حلو يمشي، غسيل كلى يا عيني عليه يمشي، وللأسف المستقبل لهذه المعلومة مقتنع ومؤمن بمقولة «اسأل مجرب ولا تسأل طبيب».

كما انتشرت حالياً فيديوهات خاصة بجراحي التجميل وحوار ما قبل العملية وماذا تريدين أن تغيّري أو ماذا تريدين شكلك أن يكون، وإذا عندك صورة ترغبين في أن تصبحي مثل صاحبتها. الغريبة فقط يعطينا الانطباع قبل العملية، بعد العملية ما ندري هل تحولت البنت إلى أنجلينا جولي أم غلام زين الدين (خياط رجالي) في المباركية.

السؤال المهم، الدكتور حمد العنزي، لماذا استقال من وزارة الصحة؟

1 - وجد عرضاً في القطاع الخاص براتب أفضل من وزارة الصحة؟

2 - حصل على عرض تجنيس من دولة شقيقة وسيرحل لها؟

أرسل إجابتك على صندوق بريد «سو خير وقطه بحر».

نحن معروفون بالكرم وما هي غريبة علينا نكبر ونعلم ولما يصير محترف في تخصصه نستغني عنه أو نقطه بحر.

كوسبلاي

كوسبلاي (Cosplay) مصطلح ياباني وتعني «زي أو ملابس مسرحية»، وهذا النوع من المسرحيات يرتدي «يلبس» فيه المشاركون أزياء شخصيات من الرسوم المتحركة أو قصص الأطفال أو الكبار وشخصيات كرتونية وغيرها.

أبشركم كوسبلاي وصل الكويت، شباب يرتدون ملابس غريبة وعجيبة ويقولون وجهة نظر وحرية شخصية.

منذ أيام أقرت المملكة العربية السعودية الزي الرسمي في المدارس والجامعات، وكل ذلك خوفاً من ثقافات التفاهة المقبلة إلى عالمنا العربي والخليجي بالذات.

أتمنى أن يتم التحرك لمنع مثل هذه «الحرية الشخصية!» كي لا تتطور إلى قبول بالأمر الواقع ومنها الانتقال إلى مرحلة قبول المثلية وحقوقهم. التحرك يجب أن يكون عاجلاً وسريعاً وحاسماً.

نصيبكم !

• ليش (لماذا) دايم حظنا في كثير من الأمور «حاول مرة أخرى»؟

• عندما يُقال لك القادم أجمل... انتبه إنها دعاية تجارية لمجموعة عطور جديدة لأجمل العطور!

وعلى الخير نلتقي،،،