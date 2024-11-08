تمهّد إسرائيل لإعادة غالبية سكّان الشمال إلى منازلهم التي تمّ إجلاؤهم عنها. تخطط لأن يحصل ذلك مع حلول الشهر الأوّل من السنة المقبلة! وسمح الجيش الإسرائيلي للشركات المعنية بإعادة تأهيل البنية التحتية، بدخول عدد كبير من البلدات والقرى الشمالية، وعقدت قياداته اجتماعات عدة مع رؤساء البلديات المعنية وشرحت لهم الظروف الميدانية "المؤاتية"، وقام قائد الجبهة الداخلية رافي ميليو بزيارة عدد من السلطات المحلية في الشمال، وناقش مع ممثليها عودة الطلاب إلى المدارس، وذلك في أعقاب تخفيف القيود على السكان، في عدد كبير من الأماكن. كل ذلك يحصل من دون أن تتوقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على "حزب الله" في لبنان، وعلى الرغم من أنّ المعطيات الموضوعية لا تشير مطلقاً إلى حلول وشيكة من شأنها أن تنتج حلاً!بطبيعة الحال، يسعى "حزب الله" إلى عرقلة هذه العودة إلى حياة شبه طبيعية في شمال إسرائيل، ولذلك يكثف استهدافاته للقرى والبلدات الأمامية كما للمدن البعيدة نسبياً عن الحدود وصولاً إلى حيفا وما بعد حيفا، وهو يوجه، على طريقة أفيخاي أدرعي، التحذيرات للسكان ...