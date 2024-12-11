عقل العقل

يفترض أن ينشر هذا المقال قبل ساعات قليلة من فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم لعام 2034م ، كلنا ثقة بفوز المملكة بهذه الفعالية الرياضية العالمية والتي تتخطى القضايا الرياضية لأمور مختلفة كثيرة تدل على تطور وقدرة الدول على الفوز بهذه الاستضافة والتي تتطلب بنيّة تحتية متطورة في مجالات عدة وأمناً واستقراراً في المقام الأول وكلها راسخة ومتوفرة في وطننا الغالي، هناك متطلبات واشتراطات عديدة لا شك أن الملف السعودي نصَّ عليها وخاصة قضية الملاعب والمدن الرياضية التي سوف تُقام بحلول إقامة هذه البطولة ولقد شهدنا عن البدء في إنشاء ملاعب عالمية في المدن المحتضنة لمباريات البطولة وأحد هذه الملاعب هو ملعب الملك سلمان في شمال العاصمة الرياض والذي سوف يكون في منطقة قريبة للمطار والمحطات المواصلات الأرضية. هذا الملعب سيكون مركز البداية والنهاية لتلك المسابقة بإذن الله، أكيد أن الملف السعودي قد أوضح وأكد على البنية الاجتماعية والبيئية والقانونية المطلوبة كمحددات وشروط للفوز بهذه الاستضافة المهمة.

قبل أسابيع أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن حصول الملف السعودي على تقييم 419.8 نقطة من أصل 500 نقطة، وهذا رقم وإنجاز لأول مرة تحققه دولة في العالم في ترشحها لاستضافة كأس العالم وهذا طبعاً لم يأت مجاملة، فهناك ملف دقيق وفيه شروط محددة وزيارات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للمملكة والمدن التي سوف تشهد مباريات هذه المسابقة.

المشروع الرياضي وما يشهده في المملكة لا شك عندي أنه سوف يكون علامة فارقة على كل المستويات وفي جميع الرياضات التي تحتضنها المملكة في مسابقات رياضية متعددة وبطولات لألعاب مختلفة لأندية من جميع دول العالم عربية وإفريقية وأوربية، كرة القدم النسائية والدوري السعودي لهذه اللعبة يشهد تطورات سريعة لم نكن نحلم بها ولكن كل هذا الحراك الرياضي هو بدعم من القيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، سمو ولي العهد لا شك أنه عرَّاب المشروع الرياضي السعودي على المستوى المحلي والعالمي، ومن يتخيل أن نشهد هذه النقلة النوعية في مستوى الدوري السعودي لكرة القدم وما يضمه من نجوم عالميين.

وآخر من قرأت لهم من تصريحات جميلة وصادقة للاعب كريم بنزيما المحترف الفرنسي بنادي الاتحاد السعودي معلقاً على صفحة ملف استضافة المملكة لكأس العالم، ودعا فيه إلى زيارة المملكة وأثنى على كرم الشعب السعودي وشغفه الكبير بكرة القدم وأن المملكة تستحق وبجدارة الفوز بحق استضافة بطولة كأس العالم في 2034 ، وهذا ما سوف يتحقق -بإذن الله - في الساعات المقبلة القادمة، وستعيش بلادنا وبكل أطياف مواطنيها والمقيمين على أرضها احتفالية بفوزها بتنظيم هذا المونديال العالمي الكبير في كل تفاصيله الرياضية والاجتماعية والثقافية.