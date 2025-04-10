عبدالله خلف

عندما زار الرئيس السادات القدس طُلب منه أن يكون أثناء زيارته يوم الجمعة، ليخطب في يوم الجمعة، في المسجد الأقصى، فاعتذر.

وتقدّم شاب هو: عكرمة صبري، فخاطب ووجّه الكلام للرئيس السادات: سيدي تمنيناك داخلاً فاتحاً للقدس كما فعل صلاح الدين الأيوبي؟.

معلومة سابقة عن بنجامين فرانكلين الذي اقترح أن يتضمّن الدستور الأميركي نصاً لطرد اليهود بمادة دستورية تُمكن الأميركان من طرد اليهود متى ضاقوا منهم، ولكن كيد اليهود كان أقوى.

لعبت الصهيونية أولاً في تركيا... التي كان سلاطينها يرفضون الاستجابة لبيع فلسطين رغم حاجتهم للمال في تلك الظروف، وقالت قيادتهم لا نبيع شبراً من أرض فلسطين كونها كانت رافعة راية دولة الخلافة، وللتاريخ نقدم عبارة شكر وتقدير لسلاطين تركيا بعدم الاستجابة لرغبة زعماء الصهيونية في بيع فلسطين لليهود.

وكانت السلطة التركية مسؤولة عن فلسطين باسم الخلافة الإسلامية.

وقام هرتزل بوضع خريطة لليهود وفق مقولة إسرائيل من النيل إلى الفرات وتشمل الضفة الشرقية للنيل إلى البحر الأحمر.

حافظت القيادات التركية على عروبة فلسطين وبيت المقدس بينما استهان عرب باستقلالية فلسطين... هرتزل رغم أنه كان مجرد صحافي إلا أنه رسم خريطة الصهيونية...

لقد كانت الحرب العالمية الأولى أعظم فرصة للتحالف الصهيوني - البريطاني للشروع في الخطوة التنفيذية للمؤامرة على المشرق العربي، وكان همّ الصهاينة الأكبر هو الحصول على وثيقة دولية ينطلق منها اليهود كحق تاريخي لتأسيس كيان صهيوني على أرض فلسطين بلعبة ذكية من حاييم وايزمان الصهيوني.