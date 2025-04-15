حمد الحمد

مثلي مثل غيري نتابع وسائل التواصل، لكن أعرف أن المتابعة مشكلة، لكن مضطر لمعرفة ما يحدث حولي وفي العالم، من المصطلحات التي ما زلنا نتشبث بها مصطلح هذه (فاشنستا) أو هذا (مشهور) أو هذه (مشهورة)... وهذه مصطلحات مغلوطة وتجاوزتها الأيام، لكن ما زلنا نستعملها بقوة، حيث إن الكلمة غير صحيحة، لأن كلمة مشهور تنطبق على الممثل واللاعب وقارئ القرآن وحتى المذيع والمطرب أو الكاتب والسياسي وآخرين... الجميع مشاهير، لكن من يظهرون في وسائل التواصل لهم مصطلح أو مسمى خاص بهم، وهو معبر ويستعمل عالمياً بدلاً من كلمة مشاهير. الكلمة الشائعة عالمياً هي (انفلونسر) (influencer ) وتعني بالعربي (مؤثر) أو (مؤثرة) بمعنى هذا الإنسان يؤثر بالآخرين سواءً بالإيجاب أو السلب، مثلاً يروج لسلعة محددة أو مطاعم أو منتجات تجميل أو ملابس وهكذا، والبعض يطلق عليه (صاحب محتوى) هو يطرح أفكاره أو يروج لأفكار، لهذا يفترض ان نلغي كلمة مشهور ومشاهير من قواميسنا، لأن هكذا مصطلحات غير صحيحة بالمرة، لكن للأسف بعض وسائل الإعلام ما زال يستعملها.

أذكر حكاية مواطن إماراتي متوسط العمر صاحب قهوة شعبية يقول، وكان الدخل محدوداً وكذلك الزبائن في قهوتي، لكن في يوم دخلت فتاة جميلة وراحت تتحدّث معه وفعلاً أنعشت المكان، وطلبت أن تصوره فوافق. ويقول ما هي إلّا ساعات إلا وتوافد علينا زبائن كثر شباب وغيرهم، سألت عن السبب قالوا شاهدنا الفاشنستا فلانة وهي تمدح قهوتك في سناباتها، ويقول لأول مرة أعرف تأثير النساء! خصوصاً اللاتي يسمونهن الفاشنستات!