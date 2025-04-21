حمود أبو طالب



كان الحدث الأبرز في الأسبوع الماضي هو زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لإيران. الزيارة تكتسب أهميتها الكبيرة من الظروف الراهنة التي تمت فيها، ومن الرسالة الخاصة التي حملها من خادم الحرمين الشريفين للمرشد خامنئي، وكذلك من المسؤولين الذين قابلهم بمن فيهم رئيس الجمهورية والقادة العسكريون.

معروف أن العلاقات بين البلدين بدأت بالعودة تدريجياً بعد لقاء بكين الشهير، والمملكة كعادتها ترغب دائماً في علاقات طبيعية مع كل الدول، مبنيةً على الاحترام والتعاون المشترك وإزالة الخلافات ونزع فتيل الأزمات وترسيخ السلام والاستقرار. وتأتي هذه الزيارة في ظروف بالغة الحساسية تتعلق بالأمن الإقليمي، فلدينا ملفات مشتعلة في أكثر من جهة، زادها اشتعالاً شبح الأزمة المخيف بين أمريكا وإيران فيما يتعلق بالملف النووي، وتهديدات ترمب باحتمال استخدام القوة العسكرية إذا لم تمتثل إيران لمطالبه، ولنا أن نتخيل الدمار الذي يمكن أن يحدث في المنطقة والأزمة العالمية الإضافية التي ستنشأ في حال فشل المفاوضات.

من غير المستبعد أن تكون زيارة وزير الدفاع السعودي لها علاقة بتهدئة المواجهة بين إيران وأمريكا ضمن أهدافها الأخرى. المفاوضات غير المباشرة لم تحقق شيئاً كثيراً إلى الآن، وتحتاج إلى تحريك فاعل من طرف خبير وقادر على إنجاح المهمة، ولا يوجد غير المملكة تستطيع القيام بذلك.

ليس بعيداً عنا استضافة المملكة لمباحثات أهم أزمة عالمية بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا في ما يعد أهم اختراق للأزمة منذ بدايتها، ولم تكن المملكة مجرد مستضيف للمباحثات بل شريك فيها بوجود وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني وبرعاية وإشراف ولي العهد. ومثلما أن المملكة شريك استراتيجي موثوق لدى أمريكا، فإن إيران تعرف جيداً أن المملكة هي خير وسيط في أزمة كهذه، وأنها تحرص على تجنب التصعيد بينها وبين أمريكا، حرصاً عليها وعلى الأمن الإقليمي، كما أن خبرة المملكة وسيطاً ناجحاً في أزمات أخرى يؤهلها للتصدي لأزمة كبيرة محتملة.

المنطقة والعالم لا يحتملان مزيداً من التوترات. هناك حروب سياسية واقتصادية جعلت العالم يتقلب على صفيح ساخن. العالم يحتاج بشكل غير مسبوق إلى استخدام العقل، وإلى تحرك الدول الحريصة على الأمن والسلام والاستقرار كالمملكة، وهي تقوم بذلك بكل نزاهة واقتدار.