جاء الكشف عن تسجيل صوتيّ بين جمال عبد الناصر ومعمّر القذّافي ليصيب كثيرين بالمفاجأة والغضب وربّما بتصدّع اليقين. فأوّلهما، في سنة وفاته، لم يكتم انزعاجه من الدعوات الراديكاليّة للحرب، فهاجم المزايدين، وأبدى استخفافه بهم وبمطالبهم القصوى، مؤكّداً عزوفه عن القتال وتفضيله الحلّ السلميّ للصراع.

لكنّ المفاجأة بكلامه ليست في محلّها إلاّ لمن صدّق الصورة التي صُنعت له. فهو لطالما رُسم خليطاً حيّاً من مقدّس ومجنون: ينافح، غير هيّاب، دفاعاً عن «مصالح الأمّة العربيّة في التحرّر والتقدّم»، فلا يعبأ بتوازن قوى، أو بأكلاف حرب، ماضياً في القتال من دون اكتراث بعِبَر الهزيمة المُذلّة في 1967.

لكنّ عبد الناصر الفعليّ لا هذا ولا ذاك. صحيح أنّه رعى لاءات قمّة الخرطوم الشهيرة، وتفوّه بعبارات من صنف أنّ «ما أُخذ بالقوّة لا يُستردّ بغير القوّة». غير أنّه، حين لم يكن يخاطب «الجماهير»، وافق على قرار الأمم المتّحدة 242، ومن بعده «مشروع روجرز». والقرار والمشروع يفتحان الباب لسلام تُعاد معه الأراضي المحتلّة ويُقَرّ بحقّ الوجود لدول المنطقة بغير استثناء.

ونعرف أنّ الصيت النضاليّ الذي التصق بعبد الناصر لم يَحْمِه من الشتم والتخوين اللذين ضجّت بهما تظاهرات التنظيمات المسلّحة الفلسطينيّة في عمّان ردّاً على «مواقفه الخيانيّة المتخاذلة» تلك.

أمّا آخر ما فعله في حياته فكان القمّة العربيّة الطارئة لإنهاء حرب الأردن الأهليّة، والتي كان نشوبها كافياً لإحباط سياسيٍّ مجرّبٍ كعبد الناصر باحتمالات القتال المفتوح مع إسرائيل وبآفاقه.

وقد يسعفنا الانتباه إلى المصدر المصريّ لهذا السلوك في تحرير الرواية النضاليّة الساذجة حول الموضوع الفلسطينيّ من أكاذيبها. فهو يوضح كيف أنّ المواقف من ذاك الموضوع كثيراً ما اتّصلت بالتراكيب المجتمعيّة والسلطويّة في العالم العربيّ، كما بمسألة الشرعيّة استطراداً.

بلغة أخرى، فإنّ مصر التي حكمها عبد الناصر هي الأكثر انسجاماً أهليّاً بقياس جوارها في المشرق الآسيويّ، وفيها كان للدولة تقليد أعرق من مثيلاته في باقي المنطقة. وهذا ما ينمّ عن علاقة سببيّةٍ بين التماسك الوطنيّ والمجتمعيّ وبين اللجوء إلى الواقعيّة والدبلوماسيّة حين تضيق الفرص والاحتمالات.

ثمّ إذا كان الافتقار إلى الشرعيّة ما يفسّر الجموح البعثيّ السوريّ والعراقيّ في الموضوع الفلسطينيّ الذي أريدَ منه أن يكون شرعيّة بديلة، فأمر الناصريّة المصريّة مختلف. فهي، رغم تأسيسها الدولة الأمنيّة في العالم العربيّ، امتلكت إنجازات فعليّة، أو ما صُوّر بقدر من النجاح على أنّه كذلك. فمن تأميم القناة و«دحر العدوان الثلاثيّ» في 1956 إلى إقامة الوحدة مع سوريّا في 1958، فضلاً عن لعب دور على المسرح الدوليّ بدءاً بمؤتمر باندونغ في 1955، لم يكن عبد الناصر يحتاج القضيّة الفلسطينيّة في دعم شرعيّته بالقدر الذي احتاجته الأنظمة الأخرى المشابهة لنظامه.

وثمّة فارق لا تخطئه العين بين حاجتي الطرفين إلى الاستحواذ على القضيّة الفلسطينيّة و«تمثيلها». فالعمل الفدائيّ الفلسطينيّ الذي باشرته «فتح» كان، في أحد أبرز وجوهه، انشقاقاً عن الناصريّة كـ«طريق قوميّ» إلى «تحرير فلسطين». لكنّ الأخيرة لم تردّ على الانشقاق بشنّ حرب أهليّة على الفلسطينيّين، وباغتيال قادتهم، أو ببناء تنظيمات موازية ووازنة تنافس «فتح». وهذا بالضبط ما فعلته دمشق وبغداد البعثيّتان عبر «الصاعقة» و«جبهة التحرير العربيّة» وقائمة الاغتيالات الطويلة. ولئن انتقلت الناصريّة في «الردّ على الهزيمة» من شعار «تحرير فلسطين» إلى «إزالة آثار العدوان»، طغت على الأدبيّات الرسميّة السوريّة (والعراقيّة) الدعوة إلى «حرب التحرير الشعبيّة» التي برع فيها خصوصاً وزير الدفاع الأسديّ مصطفى طلاس. ثمّ بعد 1973، بات استرداد الأراضي الوطنيّة مرفقاً بإنهاء الحروب، هو ما يتحكّم بسلوك أنور السادات، خليفة عبد الناصر، فيما اتّجه حافظ الأسد إلى استثارة حروب أهليّة، لبنانيّة وفلسطينيّة، توفّر لنظامه «ساحاته» في الحرب المعلّقة مع إسرائيل.

وربّما جاز الحديث عن خلفيّة بعيدة استند إليها شذوذ الموقف الناصريّ عن مواقف الراديكاليّين السوريّين والعراقيّين، فضلاً عن الفلسطينيّين. ففي المشرق الآسيويّ اصطبغت «القوميّة العربيّة»، بين الأربعينات والسبعينات، بكثير من الصراخ المسعور الذي وجد تتويجه في حزب البعث. أمّا في مصر التي لم تكن «القوميّة العربيّة» تقليديّاً جزءاً معتبراً من ثقافتها السياسيّة، فانتمى التبنّي الناصريّ لها إلى تصوّر تنمويّ وجيوسياسيّ لا يستطيع إلاّ أن يحسب حساب الأرباح والخسائر. وأغلب الظنّ أنّ عاملاً كهذا لعب دوره في «الدبلوماسيّة السرّيّة» المبكرة بحثاً عن سلام مصريّ – إسرائيليّ، وهو ما لم تعرف مثله سوريّا. فمنذ النائب البريطانيّ ريتشارد غروسمان، الذي التقى عبد الناصر بطلب من بن غوريون، إلى «خطّة ألفا» فـ«مشروع غامّا»، وصولاً إلى محاولة ناحوم غولدمان والرئيس اليوغسلافيّ تيتو في 1958، لم تنقطع المحاولات...

وهذه ليست أسباباً لإسباغ المدائح على عبد الناصر، لكنّها أسباب لتبيّن فقراً في المعرفة وخفّةً في المشاعر كان الزعيم المصريّ من مؤسّسيهما الكبار.