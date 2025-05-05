ليلى الجابر



«قلعة الكؤوس» يحقق الحلم المُنتظر ويُشعل مدرجات ملعب «الإنماء» بجمهوره الراقي في ليلة لا تُنسى ويرفع #كأس_النخبة_الآسيوي ليحقق اللقب بعد إقصائه نادي #كاواساكي الياباني بنتيجة (2-0) وانتصار يعوض الجمهور الراقي بفرحة عظيمة يستحقونها، فكما نعلم أن هذا التأهل يُعد الأول للأهلي السعودي منذ 13 عاماً للنهائي الآسيوي ليعزز الأهلي مكانته كقوة قارية.

الأهلي يُعطي درساً تاريخياً كبيراً في عالم الكرة السعودية، فبعد أن هبط وخذل جمهوره، أثبت لهم أنه لم ينكسر، ليعود أقوى بكل إصرار وحزم، تجاوز العثرات ليثبت أنه يستحق لقب أغلى بطولة، ليقدمها لجمهوره العظيم في تحدٍّ كبير لظروفه دون تراجع أو خذلان.

نادي الأهلي السعودي يُمثل نموذجاً رياضياً متكاملاً يجمع بين التاريخ العريق والأداء التنافسي، بعد استقطابه عدة أسماء عالمية زادت من قيمته التنافسية، رغم التحديات الإدارية وعدم الاستمرارية في بعض المواسم، إلا أن أداءه المميز في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 يؤكد إمكاناته الهائلة، وإصراره على الوصول والعودة للقمّة، مع الدعم المالي والجماهيري المميز، ليبقى الأهلي مؤكداً استحقاقه للألقاب، ويكون سفيراً رياضياً يعكس طموح المملكة في المشهد الرياضي العالمي.

الأهلي قدم أداءً مميزاً في البطولة يليق به كممثل للوطن، إذ كان وصيف مجموعته في منطقة الغرب برصيد 22 نقطة، ثم تجاوز الريان القطري في دور الـ16، وبوريرام يونايتد التايلاندي في ربع النهائي بنتيجة (3-0)، ثم نراه يُقصي الهلال في نصف النهائي في ليلة نارية شهدت تألق اللاعبين مثل فيرمينو وتوني، في أداء جماعي مميز وتكتيك منظم، استغل خلالها المدرب الألماني ماتيس يايسله نقاط ضعف الهلال ليحقق نتيجة الفوز والتأهل.

وها هو يحقق البطولة ويُتوج باللقب بروح عالية، وإصرار قوي، وجهد جبار، في ملحمة كروية شهدتها قارة آسيا، وسط أجواء حماسية وفرحة جماهيرية وفخر وطني كبير.

الجمهور الراقي

جماهير الأهلي لعبت دوراً كبيراً في مشوار الفريق، واستحقوا لقب «الأوفى والأعظم»، حتى في أصعب ظروفه كانوا العلامة الفارقة في كل منافسة، تميزوا بالحضور الكبير، والمساندة الجبارة في مباريات البطولة، خاصة في نصف النهائي ضد الهلال، فقد حوّلوا المباراة إلى «شكل خيالي» مع ترديد هتافات «أهلاوي وانت للوطن أغلى سفير»، عبّروا عن فخرهم وثقتهم بالفريق كممثل للمملكة في النهائي، ليشعلوا سماء جدة في ليلة تاريخيّة لا مثيل لها، تجاوزوا 60 ألف عاشق، فرحاً بالفوز وتحقيق لقب أبطال كأس النخبة الآسيوي.

الأهلي يسجل بطولة تاريخية جديدة حقق خلالها أول لقب آسيوي في نظام دوري النخبة، وسط دعم غير مسبوق من الصندوق الاستثماري كما أشار رئيس النادي خالد العيسى وخلفه جماهير كبيرة مساندة، ليكون هذا الإنجاز بداية عهد جديد من البطولات، مع ثقة كبيرة في الفريق والإدارة الفنية.

النجاح الوطني الكبير

نجحت بطولة كأس النخبة الآسيوي في تحقيق أهدافها التسويقية، إذ جذبت أكثر من مليار مشاهد حول العالم، وسجلت أرقاماً قياسية في بيع التذاكر خاصة في المرحلة النهائية بجدة.

كما عزّزت البطولة مكانة الأندية السعودية كقوة ضاربة في القارة، مع التأكيد على القدرات التنظيمية للمملكة في استضافة الأحداث الكبرى.

ملحمة كروية قارية جمعت بين الإثارة والتنافس والإبداع مع نظامها الجديد، ومشاركة أفضل الأندية، رسّخت البطولة مكانتها كواحدة من أقوى المسابقات القارية في العالم.

قد أتعثر لكنني لا أنكسر.