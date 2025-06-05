أحمد الشمراني



يتسابق المحبطون على كتابة تعبهم من خلالنا عبارات مبعثرة، استوقفني فيها أن الصفة لا تتبع الموصوف، فمن يمر على ردودهم على ما نكتب سيجد فيها عجباً عجاب....!!

وفي جانب آخر من جوانب الفرح الأهلاوي ستجد قلوباً خضراء ووجوهاً بيضاء ستقرأ من خلالها حقيقة نادٍ نعشقه....!!

إنجازنا كبير وفرحتنا مبررة ومن يغيظه هذه الاحتفالات فعليه أن ينزوي في ركن بعيد حتى لا يتعب فصحته تهمنا...!!

جماهيرية الأهلي هي الأكثر على امتداد الوطن، والأرقام والاحتفالات لا تكذب يا إعلام الكورة...!!!

هنا الأهلي...هنا الجمال....هنا العشق وهناك حيث المغبونين التعب تعب لا ذنب لنا فيه....!!!

هل تعلم أخي وصديقي الأهلاوي أن الحديث عنا وعن عشقنا وارتباطنا بنادينا بات حالة ينبغي على رأي الزميل جبر العتيبي أن تدرس...!

وفي عز هذه الأفراح يجب أن نذكّر أصحاب الشأن أن بطل النخبة الآسيوية بحاجة إلى دعم يوازي هذا الإنجاز، وتدعيم يواكب مستقبلاً ينتظر ممثلنا في عدة مشاركات خارجية، ولا أظن أن شركة الأهلي تغفل ذلك...!!

الخبر: النادي ⁧‫#الأهلي‬⁩ يشارك في بطولة كومو الودية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو 2025، بمشاركة أندية كومو الإيطالي وأياكس الهولندي وسيلتيك الأسكتلندي.

لاشك أن هذا الاختيار له دلالاته وله أسباب تعطي تأكيداً أن كبير آسيا بات أحد قوانا الناعمة في الرياضة، لكن هذه القوة تحتاج إلى الحفاظ عليها بدعم يدعم هذه القوة..

أخيراً؛ لستَ مُجبراً على أن تكون قوياً دائماً..

‏إحزن، تألم مارس انفعالاتك العاطفية..

‏ثم استعن بالله وعُد قوياً..

‏وإعلم أنه لا يوجد شخص قوي على الإطلاق وكان ماضيهُ سهلاً..