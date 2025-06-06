عشرون سنة مرّت، وسمير قصير جالسٌ وسط بيروت، ينتظر ربيع العاصمة التي قدّم مهرها حلماً علّقه على جدار «النهار»، ودماً سال في شوارعها. عشرون سنة، وسمير يتجوّل على أرصفة بيروت، يتنقل من ساحة رياض الصلح إلى ساحة الشهداء، يؤرّخ ذاكرة المدينة ليحميها من حقد غزاةٍ يمرون، واستبدادٍ رحل، وخوف من أن يخطف ذاكرتها شُذَّاذ آفاقٍ تسلّطوا عليها وحاولوا تشويهها.

طال انتظاره، لكنه لم ييأس، ظل صامداً، مؤمناً بربيع العواصم التي أحبّها، يردّد في وحشته قصيدة صديقه محمود درويش «وعود من العاصفة»، رافعاً نَخْبَ الحرية لبيروت ودمشق، وعيناه ترنوان نحو بغداد والقدس.

في وسط المدينة، لم يكن سمير وحيداً، كان دائماً محاطاً بزملائه ورفاقه ومريديه، تارةً كانوا بعدد أصابع اليد، وتارةً كانوا مئات الآلاف، التفُّوا حوله في «14 آذار» (مارس)، والتفوا من أجله في انتفاضة «17 تشرين الأول» (أكتوبر). وما بينهما، سوريون عظماء: أطفال وشيوخ، شابات وشبّان، نساء ورجال، وجنود أعلنوا في 18 مارس (آذار) كسر جدار الخوف في سوريا. وعراقيون شجعان واجهوا عراةً، رصاص قنّاصين ملثّمين، لكنهم معروفون. حينها يا سمير، أصبح موتنا وموتهم كموتك، معلناً.

في ربيع بيروت، هزّت مليونية «14 آذار» كرسي القابعين في قصرَي بعبدا والمهاجرين. يومها، عمل وُشاتهم على تسجيل ما قلته علناً كأنّه مؤامرة تهدّد وجودهم: «إن ربيع العرب حين يزهر في بيروت، إنما يعلن أوان الورد في دمشق»، فقتلوك. قتلوك كما قتلوا رفيق الحريري وجبران وجورج وبيار وآخرين، قتلوكم لأن الخوف منكم مسّ طمأنينتهم الهشة، وعرفوا أن الحرية تعريفٌ للبنان، وأن حرية سوريا من دون حرية لبنان منقوصة، والعكس بالعكس. قتلوكم كي لا يكبر لبنان أكثر من حجمه، وكي تبقى سوريا أقل من حجمها.

عشرون عاماً، وأنت على جلستك مستنداً إلى حائط «النهار»، تقلّب صفحات الجريدة، تقرأ أخبار من هاجروا أو اختفوا، وأخبار من قضوا نحبهم أو اغتيلوا، ومن لم ييأسوا. تقرأ عن قلّة بقيت إلى جانب نصبك، تتظلّل بالشجرة، تحتمي بظلك، وتؤمن بأن الإحباط ليس قدراً.

عيناك المشرقتان كعينَي صديقك هاني فحص، كنت ترى فيهما الآخرين مثله، ترى الناس جميعاً، وتنظر إلى وجوههم لتقف على أتراحهم وأفراحهم. كثيرون منهم غابوا عنَّا والتحقوا بك، ولا بد أنك عثرت بينهم على وجه لقمان سليم.

ولا بد أنك لاحظت هذا العام أن المخبرين الذين كانوا يلتقطون صورنا ليضعوها في محاضرهم السوداء قد اختفوا... وانزعجت عندما سمعت أن «زوار الفجر» يحاولون العودة إلى ارتكاباتهم، وأنهم اقتحموا أوراق وسام سعادة ودفاتره فوجدوا ما لا قدرة لهم على فهمه، وأن من تبقّى من حرّاس الاستبداد مرضى بِبُغْضِهم، يصعب عليهم الاقتناع بأن بيروت استعادت وهجها، وأن مشهد يوم الأحد الفائت كان قاسياً على قلوبهم.

في ذكرى ربيعك، وربيع العاصمة التي تستعيدها كما تحب هذا العام، كان نواف سلام حاضراً من دون ألقابه، ومن دون ربطة عنق. كان واحداً منّا، وفيّاً، يشبهنا ونشبهه. له ما له وعليه ما عليه في مهامِّه الصعبة، ولنا وما علينا في حراسة حلمك، مطمئنين إلى وجدان نواف سلام وحكمته وصبره، رغم أننا لا نزال قلقين من وحشة الطريق ومن كمائن غيلان المال والسلاح.

سمير، أيها الحالم الأبديّ، بيروت حلمنا وخيمتنا الأخيرة، بأرصفتها ومقاهيها ومكتباتها، وبضيق شوارعها وازدحامها، بهتاف شبابها، وبوجع ضحاياها، وحطام مرفئها، تستردّ عافيتها... ونستعيدها.