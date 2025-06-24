موسى بهبهاني

من خلال تتبع الأحداث نجد ما يلي:

-تمت لقاءات عدة بين الطرفين الإيراني والأميركي بواسطة سلطنة عُمان، للوصول إلى توافق في الملف النووي، حيث كان الجانب الإيراني يرى بأنه من حقه كدولة منضمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تخصيب اليورانيوم في أراضيه للاستخدام السلمي المشروع، وبالمقابل يُعارض ذلك الجانب الأميركي.

وبعد ذلك، حدّد اللقاء السادس في مسقط حيث تمثل تلك الجولة المرتقبة محطة محورية في المساعي الدبلوماسية على أسس تضمن التوازن بين المطالب الأمنية الأميركية والحقوق السيادية الإيرانية.

(التهور الصهيوني):

قبيل موعد إقامة اللقاء المرتقب بيومين قام رئيس حكومة الصهاينة بإعطاء الأوامر بشن الحرب الجوية على حين غرة وفي ساعات الفجر الأولى بقصف عنيف لجميع الأراضي الإيرانية.

وشمل القصف المنشآت النووية - محطات الكهرباء -البنية التحتية -المطارات -منصات الدفاع الجوي -معسكرات القوى الأمنية -وشملت المنشآت المدنية بما فيها المستشفيات، بالإضافة إلى القيام بعملية الاستهداف الشخصي لاغتيال وتصفية القادة العسكريين والعلماء المدنيين المسالمين وهم في منازلهم!

(استباحة الأراضي والسيطرة الجوية التامة):

بشكل يومي وعلى مدار الساعة يتم انتهاك السيادة لدولة مستقلة وعضو في منظمة الأمم المتحدة.

ومع ذلك التفوق الجوي بدأ الغرور يتفجّر في صدر رئيس حكومة الصهاينة (النتن) ويصدح بكلام غريب وهو تغيير نظام الحكم!

ودعوة المواطنين في إيران للاقتتال الداخلي لقلب نظام الحكم! ويصرح بأننا أمام تغيير كبير وهو ولادة الشرق الأوسط الجديد!

(الجانب الإيراني):

بعد تلقي الصدمة وتجاوزها ، وبعد الاختراقات المتكررة واستباحة أجوائها ودك جميع مرافقها العسكرية والمدنية، اتخذت إيران قرار الرد باستخدام السلاح الصاروخي والمسيرات، وبالرغم من تواجد ما يُسمى بـ(القبة الحديدية) التي تتكوّن من مضادات مختلفة عدة بالنوع والقوى والمدى لدى الصهاينة، تمكنت بعض الصواريخ والمسيرات من الوصول إلى الأهداف المختارة بفعالية مؤثرة في الكيان الغاصب.

(شعب الله المختار):

هؤلاء الصهاينة يتوهمون بأنهم شعب الله المختار، وأن سائر البشر وخاصة العرب والمسلمين لا قيمة ولا وزن لهم، بل لا يعتبرونهم نظراء لهم في الخلق، ولذلك نجدهم ينكّلون وينتهجون الإبادة الجماعية والقتل المبرمج للشعب الفلسطيني واتباع سياسة التجويع بالحصار الجائر عليهم. وأمام أنظار دول العالم أجمع دون خوف؟

فهؤلاء الصهاينة لديهم اجندة وعقيدة يؤمنون بها والتي تنص على حرق المدن وإبادة الرجال والنساء والأطفال بكل قوة في سبيل بقاء الجنس الصهيوني.

(رد الفعل الغريب):

بعد اليوم الخامس من الاعتداءات السافرة من الصهاينة يصرّح المسؤول الأميركي بما يلي:

1 - يطالب الجانب الإيراني بالإذعان والاستسلام دون شروط!

2 - يذكر بأن مرشد الجمهورية هو الهدف التالي، وأنهم يعرفون مكان تواجده ولكنهم لن يستهدفوه حالياً، بل سيفعلون ذلك لاحقاً!

3 - التأييد المطلق لـ(الكيان السرطاني) في الاستمرار في قصف الأراضي الإيرانية.

4 - دعوة سكان طهران إلى مغادرتها فوراً؟

5 - تدمير جميع مواقع المحطات النووية؟

***

-هل هذه المطالب بموافقة المجتمع الدولي؟

-هل تم اتخاذ قرار يدين المعتدي (الصهيوني) من منظمة الأمم المتحدة؟

ألا يعتبر هذا السكوت تشريعاً جديداً لإحياء شريعة الغاب؟ حيث القوي يأكل الضعيف؟

-هل هي بداية للانقضاض والتهام أي دولة مستقلة مستقبلاً؟!

- ما هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

أليست إيران عضواً فيها وتخضع للتفتيش والمراقبة والمتابعة الدورية؟

هل دولة الكيان الصهيوني تخضع للمراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

هل يمتلك الصهاينة القنبلة الذرية؟

(بيان الوكالة الدولية للطاقة النووية):

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها على اتصال بسلطات الأمن النووي الإيرانية للحصول على معلومات عن حالة المرافق المعنية وتقييم أي آثار قد تترتب على صعيد الأمان والأمن النووي.

وذكرت بان هذه التطورات تثير قلقاً بالغاً، واضافت أنه يجب ألا تتعرّض المرافق النووية أبداً للهجوم، لأن ذلك قد يلحق أضراراً بالأرواح والبيئة على حد سواء.

محذرة بأن الهجمات المسلحة على المرافق النووية قد تؤدي إلى انبعاث مواد مشعة وقد تترتب عليها عواقب وخيمة داخل حدود الدولة التي شُنَّ عليها الهجوم وخارج حدودها.

واختتم البيان بأن المجلس يدعم التوصل إلى حل دبلوماسي للمشاكل التي يثيرها البرنامج النووي الإيراني، وهو المسار الصحيح لضمان السلام والاستقرار والتعاون، وصرحت بأن إيران لم يستدل على قيامها بإنتاج القنبلة الذرية.

(الخطر الداهم):

إن توسعت رقعة الحرب لا سمح الله بمشاركة القوى الإقليمية فحتماً سيصل الخطر الإشعاعي إلى دول الإقليم كافة. وتلك المغامرة المتهورة من هذا الكيان السرطاني الغاصب سيجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. والحقيقة أن الخطر قريب منا شئنا أو أبينا، فمن الواجب علينا أن نتخذ الإجراءات الاحترازية أمام هذا الخطر الداهم الذي يُهدّد أمننا وهي:

- ترك المهاترات فيما بيننا.

- التمسك بالوحدة الوطنية، وتعزيز ذلك بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل يحفظ أمننا وسلامة وطننا. ويشهد التاريخ بأن حكام الكويت لهم مواقف مشرّفة تجاه الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الغاصب لأرض فلسطين، ولاتزال هذه المواقف مشهودة.

وشكراً لسمو الأمير الشيخ / مشعل الأحمد، حفظه الله، على مبادرته المعهودة بالاهتمام بأبنائه المواطنين العالقين في جمهوريتي إيران والعراق بتوفير وسائل عودتهم سالمين آمنين إلى وطنهم.

والكويت لها مواقف مشهودة تجاه فلسطين وتدعو إلى التمسك بالحلول السلمية وإنهاء ذلك الصراع الخطر.

ختاماً:

1 - من الواضح بأن نتيجة استهداف واستباحة الأراضي قد وحّد الجبهة الداخلية في إيران ونجد تغريدات عدة من معارضين للحكم قد غيّروا مواقفهم ورفضوا التدخل الصهيوني حيث انتشرت تغريدة تذكر:

(إن كنا لا نريد النظام القائم فهو بمزاجنا وليس بالتدخل الخارجي)

2 - أعلن الصهاينة حظر أي تصوير يُظهر آثار الضربات الصاروخية على إسرائيل، في خطوة وُصفت بأن هدفها التعتيم على الخسائر الحقيقية التي تقع في الدولة العبرية.

شر البلية ما يضحك عندما يصرّح النتن، كذباً ويقول إيران تستهدف المدنيين ونحن نتجنّب قصفهم!

للعلم فاق عدد النساء والأطفال الذين قتلهم الصهاينة في قطاع غزة عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في عام واحد في أي نزاع آخر .

3 - لم يتعرّض العمق الصهيوني طوال تاريخه إلى مثل ما حدث الآن، وبالفعل أثلج هذا العمل قلوب المؤمنين ويبدو بل من المؤكد أن هذه الصواريخ التي عبرت مسافات طويلة للوصول إلى هدفها، رسالة لقلوب المؤمنين الذين كانوا ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر، وهذه دلالة على ما يكنه العرب والمسلمون تجاه الصهاينة من مشاعر سلبية بسبب جرائمهم المتكررة.

ويبدو أن هذا الكابوس الصهيوني اللقيط الذي جثم على صدور الأمة منذ سنوات قد بدأ يلوح في الأفق بريق الأمل من نفق مظلم على هؤلاء القتلة الذين تجمعوا في أرض فلسطين من شتات.

وهمُ ( بنوصهیونَ ) إلا أنهم

زادتهمُ العصبيةٌ النكراءٌ

داسوا عفافَ المحصناتِ لأنهم

لقطاءُ لم يُعرَف لهم آباءُ

نقض العهود

تكرر المشهد مرة أخرى ، بعد الإعلان الأميركي عن إعطاء فرصة للحل السلمي بمدة لا تتجاوز أسبوعين، فوجئ العالم مع ساعات فجر يوم الأحد الموافق 22/6/2025 بشن أميركا غارات جوية لقصف المنشآت النووية الثلاث (فوردو - نطنز-أصفهان ) بـ30 طناً من المتفجرات وتم الإعلان بنجاح الغارة وتدمير المنشآت المستهدفة بنسبة 95 %.

و أضاف بانه تم اتخاذ قرار الخداع بهدف منع إيران من اتخاذ خطوات تقلل من أضرار الضربة!

وذكر أنه تم الرد على القواعد الأميركية سيعتد ذلك عملاً حربياً، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة ستستخدم حقها في الرد!

نستخلص ما يلي:

1 - ميثاق الأمم المتحدة يعطي الشرعية للاعتداءات لدول معينة دون الأخرى.

2 - استخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيها المنشآت النووية وإن كانت سلمية محظورة على المسلمين.

3 - الكيان الصهيوني السرطاني لا يمس بأي حال من الأحوال وسيادته على جميع دول الإقليم.

4 - الهيمنة الجوية تعني تمكن طرف واحد فقط من التحليق وقصف ما يحلو له دون خوف من رد فعل الآخر بسبب عدم وجود منظومة الدفاع الجوي الفاعلة، بالإضافة عدم وجود طائرات حربية حديثة تضاهيها.

اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمّر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنةً مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.