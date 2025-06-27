أسامة يماني



منظِّرو الحروب والجيوسياسية الذين تشبَّعوا بثقافة القطب الواحد، لن يعدمُوا الشرحَ والتفصيلَ عن منظورهم للأحداث في المنطقة، وعن الرد الأمثل على العدوان الإسرائيلي. وبعيداً عن القراءات السطحية والمغالطات والمصالح الشخصية، ونظراً لما تمرُّ به المنطقةُ والعالمُ، تجدرُ الإشارةُ إلى تنبيهِ المفكِّر الروسي ألكسندر دوغين -العرَّاب الأيديولوجي لمشروع التعدُّدية القطبية- إلى ما يراه فرصةً أخيرة أمام العالم الإسلامي للوقوف في وجه الهيمنة الغربية، والانخراط في بناء نظام عالمي جديد لا يُدار من قُطبٍ واحد.

يرى دوغين أن إيران -على سبيل المثال- فوتتْ على نفسها فرصةً تاريخية لتقوية تحالفها مع روسيا، فلو أن طهران أدركتْ فعلاً أنها مستهدَفةٌ بشكلٍ مباشرٍ من إسرائيل، وأن المواجهة مع الولايات المتحدة ليست احتمالاً نظرياً بل واقعة قادمة، لاتخذتْ خطواتٍ سريعةً وجذريةً نحو تعزيز شراكتها مع موسكو. ويؤكد دوغين أن روسيا كانت أكثر استعداداً لمثل هذا السيناريو من إيران نفسها، لكنه الآن يخشى أن يكون الوقت قد تأخَّر، وأن ما كان يمكن تجنُّبُه أصبح وشيكاً إن لم يكن حتمياً.

موقف روسيا -كما يشرحه دوغين- واضحٌ لا لبس فيه: فهي ضد الحرب، وضد الضربات الإسرائيلية، وضد التدخُّل الغربي في شؤون الدول ذات السيادة، وهي تقف في وجه التيار الغربي الأحادي.

ويذهب ألكسندر دوغين إلى أن الدفاع عن السيادة، والتشبث بالقيم التقليدية، والعملَ ضمن مصلحة وطنية واضحة المعالم، هو السبيلُ والطريقُ نحو عالمٍ متعدِّد الأقطاب. وقد قدَّم في كتابيه «نظرية العالم متعدِّد الأقطاب» تصوُّراً يخص العالم الإسلامي تحديداً، وقدرته على أن يتحوَّل إلى كتلة جيوسياسية مستقلة، تتبنَّى الدفاع عن السيادة الحضارية، لا السياسية فحسب.

واللافت في طرح دوغين أن إسرائيل لا تنفِّذ إستراتيجيتها بمفردها دائماً، فعندما تتعثَّر تستدعي الغربَ، والولايات المتحدةِ، والاتحاد الأوروبي ليقف إلى جانبها. وهذا الدعمُ الغربي لإسرائيل يتكرر مراراً. ويحذِّر دوغين من أن النتائج ستكون كارثية إذا لم يُعاد ترتيب الصفوف، فإما أن يولد قطبٌ إسلامي فعلي اليوم، أو ينكفئ العالم الإسلامي إلى الهامش لعقودٍ قادمة.

ويرى دوغين أن «النظام العالمي الأحادي الذي قادته الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يعيش لحظة احتضار، بينما تولد ملامح نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية، حيث تتوزع مراكز القوة بين كيانات حضارية وثقافية متمايزة». وهنا يطرح السؤال الأكثر إلحاحاً: هل سيكون للعالم الإسلامي مقعدٌ في هذا التوازن الجديد، أم سيظل أسير التبعية والاقتتال الداخلي؟

ويؤكد دوغين أن سياسة «فرِّق تسُد» ليست مجرد سياسة، بل عقيدة غربية راسخة منذ قرون. ومن هذا المنطلق، يرى أن اللحظة الحالية ليست مناسبةً للتوحُّد فحسب، بل ضرورية وحتمية، فالفرصة قد لا تعود مرة أخرى. فإذا لم تتشكَّل كتلة إسلامية سيادية واضحة، قادرة على اتخاذ مواقف شجاعة، وتحالفات إستراتيجية خارج العباءة الغربية، فإن مصير العالم الإسلامي سيكون التهميش الكامل، وربما الزوال التدريجي كفاعل حضاري مستقل.

ونستخلص مما سبق أن الرد الأمثل يجب أن يكون:

- استراتيجياً متعدد الأدوات وذكياً.

- مع تجنُّب التصعيد العسكري المباشر الذي قد يُستخدم ذريعةً لمزيد من العدوان.

- بالتركيز على كسب المعركة السياسية والإعلامية التي قد تكون أكثر فاعلية على المدى الطويل.

- مع تعزيز الرد الدبلوماسي والحشد الدولي برفع القضية في المحافل الدولية.

- وكشف الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية عبر تقارير موثَّقة.

- مع تعزيز التضامن الإقليمي والاقتصاد المحلي.

- وإقامة تعاون مع دول مثل روسيا والصين لإنشاء مسارات مالية وتجارية بديلة عن النظام الغربي.

فإسرائيل خطر وجودي... فهل من مُدَّكِر؟