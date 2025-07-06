أحدث فوز زهران ممداني الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لمنصب رئيس بلدية نيويورك، عاصفة في أوساط اليمين الشعبوي والحزب الجمهوري، لم تهدأ بعد. ‏وسيواجه ممداني بصفته المرشح الديموقراطي، رئيس البلدية الحالي إريك آدامز الذي يخوض الانتخابات، مرشحاً مستقلاً بعد مواجهته اتهامات بالفساد وقرار وزارة العدل في وقت لاحق بإسقاط القضية. ويتعرض ممداني، المسلم من أصول هندية والمولود في أوغندا، لحملة شيطنة بسبب خلفيته العرقية والدينية وآرائه المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقد وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الشيوعي المجنون"، وهدده بالاعتقال ما لم يتعاون مع دائرة الهجرة والجمارك في حربه ضد المهاجرين غير النظاميين. ورأى نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، أن فوز ممداني هو نتيجة الإخفاق في السيطرة على الهجرة. أما النائب ...