ليلى الجابر



انسحاب نادي الهلال من كأس السوبر السعودي يثير الجدل.

تقدم نادي الهلال بخطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي معللاً قراره بالإرهاق البدني الذي تعرض له الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الجماهير والإعلاميين حيث دافع البعض عن موقف النادي بحجة أن الهلال كونه أحد الأندية الكبرى يحتاج إلى فترة راحة واستشفاء بعد الجهد الكبير الذي بذله في البطولة العالمية.

ومع ذلك يرى آخرون أن هذا القرار غير مبرر وغير مقنع للاعتذار عن بطولة رسمية خاصة أن الأندية العالمية الكبرى لا تعتذر عن المشاركة في البطولات الرسمية مهما كانت الظروف.

على سبيل المثال نادي تشيلسي بطل كأس العالم للأندية 2025 ووصيفه باريس سان جيرمان اللذان خاضا مباراتهما الأخيرة في البطولة سيعودان إلى المنافسات المحلية خلال أسبوعين فقط دون تقديم أي خطابات اعتذار عن المشاركة في بطولاتهما الرسمية بل ويشارك لاعبو الناديين مع المنتخبات الوطنية أيضاً.

هذا الوضع يطرح تساؤلات جماهيرية وإعلامية حول مفهوم (النادي الكبير) في الدوري السعودي.

فهل يمكن اعتبار النادي كبير الأندية إذا اعتذر عن المشاركة في بطولة رسمية بحجة الإرهاق وعدم القدرة على الأداء بينما يمتلك فترة راحة تمتد لأكثر من شهر؟

وكيف يمكن مقارنة هذا الموقف بما تقوم به الأندية العالمية الكبرى التي توازن بين الالتزامات المحلية والدولية دون التنازل عن المشاركة في البطولات الرسمية؟

هذا بالإضافة إلى ما هي العقوبات التي ستطبق على نادي الهلال؟

النصر يُدار بغموض

في الوقت الذي تُسابق الأندية الزمن استعداداً للموسم الجديد يعيش نادي النصر حالة من الجمود غير المبرر.

فلا إدارة تم الإعلان عنها بشكل رسمي ولا صفقات ولا حتى توضيحات إعلامية تكشف ما يجري خلف الكواليس.

جمهور العالمي الذي لطالما وقف خلف ناديه في السراء والضراء يجد نفسه اليوم أمام مشهد ضبابي محبط بلا إجابات وبلا خطة ظاهرة.

السؤال الأكثر غرابة من يدير النصر حالياً؟

هل النادي يُدار بنظام «الطوارئ» وقت الأزمات فقط؟

الصمت وعدم الشفافية يفتحان الباب للتكهنات ويخلقان بيئة غير صحية لأي نادٍ مع جماهيره فكيف إذا كان هذا النادي هو أحد أكبر الأسماء في كرة القدم السعودية؟

ما يحدث في النصر من غموض وما صدر عن الهلال من انسحاب يؤكد أن بعض الأندية تعاني من أزمة قيادة حقيقية وغياب في الوضوح المؤسسي.

المرحلة الحالية تتطلب مصارحة الجمهور لا مزيداً من التعتيم.

الرياضة السعودية تمر بمرحلة تطوير ونمو واضح لذلك فإن الشفافية والحوكمة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من هذا المشروع لا استثناءً منه.