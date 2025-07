رائد محمد آل شهاب

لأن الذهب جميل المنظر وسهل التشكيل، ولا يتآكل ولا يتشوه، فقد كان من أوائل المعادن التي جذبت انتباه الإنسان. ولا تزال نماذج من أعمال الذهب المتقنة، العديد منها في حالة شبه مثالية، باقية من حِرَفيي مصر القديمة، ومينوان، وآشور، وإتروسكان. ولا يزال الذهب مادةً مفضلةً للغاية في صناعة المجوهرات وغيرها من التحف الزخرفية.

وبفضل خصائصه الفريدة، كان الذهب المادة الوحيدة المقبولة عالمياً في مقابل السلع والخدمات. وفي شكل عملات معدنية أو سبائك، لعب الذهب أحياناً دوراً رئيسياً كعملة ذات فئات كبيرة، على الرغم من أن الفضة كانت عموماً وسيلة الدفع القياسية في أنظمة التداول العالمية. بدأ الذهب في العمل كدعم لأنظمة العملات الورقية عندما انتشرت على نطاق واسع في القرن التاسع عشر، ومنذ سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى، كان معيار الذهب هو أساس عملات العالم. على الرغم من انتهاء دور الذهب الرسمي في النظام النقدي الدولي بحلول سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه لا يزال يُمثل أصلاً احتياطياً ذا قيمة عالية، وتحتفظ الحكومات والبنوك المركزية بحوالي 45 % من إجمالي ذهب العالم لهذا الغرض. ولا يزال الذهب مقبولاً لدى جميع الدول كوسيلة دفع دولية.

سؤال يطرح نفسه: بالرغم من انتهاء دور الذهب الرسمي في النظام النقدي العالمي، فلماذا تحتفظ الحكومات والبنوك المركزية بنسب معينة؟ !!!

قرأت كتابا يتحدث عن تعريف جميل عن التحوط العام والتحوط بالذهب بشكل خاص، يتم تعريفه بالحيلولة دون وقوع المحذور، والمحذور في الاقتصاد هو الوقوع ضحية الفقر والهزيمة أو لضياع المال وقيمته. فحدد بالاستثمار بالذهب كخيار آخر والتي تتناسب قيمته عكسياً مع قيمة العملة، فعندما تزيد قيمة العملة في الأسواق العالمية تقل قيمة الذهب والعكس بالعكس. فعندما تنخفض قيمة العملة في الأسواق العالمية ترتفع قيمة الذهب، هنا يكون الذهب قد حافظ على قيمة رأس مالك من دون خسارة قيمتها الشرائية.

قيمة الذهب مقارنة برأس المال تعتمد على عدة عوامل مثل: سعر الذهب في السوق العالمي، ونسبة الذهب في رأس المال والتضخم، والعرض والطلب، والأخطار السياسية والاقتصادية.

معيار الذهب هو نظام نقدي تُحدد فيه قيمة عملة الدولة بكمية ثابتة من الذهب. حرصت البنوك المركزية على سهولة تحويل العملة المحلية (العملة الورقية) إلى ذهب بسعر ثابت محدد، كما تم تداول العملات الذهبية كعملة محلية إلى جانب العملات المعدنية والأوراق النقدية الأخرى.

انتهى العمل بمعيار الذهب بحادثة عالمية تعرف باسم «»Nixon Shock، أغلق الرئيس ريتشارد نيكسون نافذة الذهب عام 1971 لمعالجة مشكلة التضخم في البلاد، ولثني الحكومات الأجنبية عن استبدال المزيد من الدولارات بالذهب. تشير صدمة نيكسون إلى تداعيات إعلان الرئيس ريتشارد نيكسون في أغسطس 1971 عن تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية، كانت إدارته تنوي تنفيذها لتحسين ميزان مدفوعات البلاد، ومنع التضخم، وخفض البطالة. ولا يزال خبراء الاقتصاد يتجادلون حول مزايا الإجراءات المتخذة، فضلاً عن آثارها السلبية.

في حين أن تجار الذهب هم من دفعوا هذا الارتفاع في الأسعار، إلا أنه يطرح تساؤلاً حول حجم المعروض من هذا المعدن النفيس، ومتى سينفد في نهاية المطاف. يشهد الذهب طلباً كبيراً كاستثمار، ورمزاً للمكانة الاجتماعية، ومكوناً أساسياً في العديد من المنتجات الإلكترونية.

لكنه أيضاً مورد محدود، وستأتي مرحلة لا يتبقى فيها أي شيء لاستخراجه. يتحدث الخبراء عن مفهوم ذروة الذهب عندما نستخرج أكبر كمية ممكنة منه في عام واحد. ويعتقد البعض أننا ربما وصلنا إلى هذه النقطة بالفعل.

تقدّر شركات التعدين حجم الذهب المتبقي في باطن الأرض بطريقتين:

- الاحتياطيات: الذهب الذي يُعدّ استخراجه اقتصادياً بسعر الذهب الحالي

- الموارد: الذهب الذي يُحتمل أن يصبح استخراجه اقتصادياً بعد مزيد من البحث، أو عند مستوى سعر أعلى..

قد تُتيح التقنيات الجديدة استخراج بعض الاحتياطيات المعروفة التي لا يُعدّ الوصول إليها اقتصاديًا حالياً. تشمل أحدث الابتكارات للبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، واستخراج البيانات الذكية، والتي يُمكن أن تُحسّن العمليات وتُخفّض التكاليف اُستخدمت الروبوتات بالفعل في بعض المواقع، ومن المتوقع أن تصبح تقنيات قياسية في استكشاف المناجم بشكل متزايد.

تُعتبر الصين حالياً أكبر مُعدّن للذهب في العالم، بينما تُعدّ كندا وروسيا وبيرو أيضاً من كبار المُنتجين.

يتطلب التعدين واسع النطاق رأس مال ضخماً، إذ يستخدم كميات كبيرة من الآلات والخبرات لتعدين مساحات شاسعة على السطح وتحته. اليوم، تُمثل مناجم سطحية حوالي 60 % من عمليات التعدين في العالم، بينما تُمثل المناجم الباقية مناجم تحت الأرض.

ويضيف السيد نورمان: «يزداد التعدين صعوبةً، إذ إن العديد من المناجم الكبيرة منخفضة التكلفة، والقديمة مثل تلك الموجودة في جنوب أفريقيا، على وشك الاستنزاف». أما مناجم الذهب الصينية، فهي أصغر حجماً بكثير، وبالتالي تكاليفها أعلى.

لم يتبقَّ سوى عدد قليل نسبياً من المناطق غير المستكشفة لتعدين الذهب، على الرغم من أن أكثر المناطق الواعدة تقع في بعض المناطق الأقل استقراراً في العالم، مثل غرب أفريقيا.

كما أن الأسعار القياسية حدثت خلال قيود كوفيد 19، مما زاد من صعوبة التعدين، حيث أُغلقت المواقع أو أُغلقت جزئيًا للحد من انتشار الفيروس. في الواقع، كان ارتفاع الأسعار مدفوعاً بالجائحة، حيث يعتبر المستثمرون الذهب أصلاً أكثر أماناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ومن مزايا الذهب أنه، على عكس الموارد غير المتجددة الأخرى كالنفط، قابل لإعادة التدوير. لذا لن ينفد الذهب أبداً، حتى عندما لا نستطيع استخراجه. تُستخدم كميات كبيرة من الذهب في المنتجات الإلكترونية التي تُعتبر على نطاق واسع قابلة للاستخدام مرة واحدة، مثل الهواتف المحمولة. وتُقدر قيمة كمية الذهب في الهاتف العادي ببضعة جنيهات إسترلينيه. وهناك جهود جارية لإعادة تدوير الذهب المستخرج من النفايات الإلكترونية.

