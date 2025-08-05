نعيش، ولله الحمد، في مجتمعات متماسكة ومترابطة، وهناك تكاتف ومحبة في نشر الخير، وهذه فضائل وقيم عظيمة. ومن بين الممارسات التي يحرص عليها البعض، إسداء النصيحة إلى الآخرين، وتوجيههم. والنصيحة قيمة عظيمة، لأنها تمنح الطرف الآخر الضوء الذي يحتاج إليه، خلال مسيرته الحياتية، أو في وسط ظرف يمر به، أو في عمل ينفذه، وكانت تنقصه الخبرة اللازمة، أو المعرفة والعلم، أو المهارة والطريقة الفضلى.تتنوع مواضيع النصيحة وأشكالها وعمقها أو سطحيتها، فمع أنها ذات فائدة عظيمة، وقيمة أخلاقية لا ينكرها أحد، إلا أنها أيضاً تتطلب ضوابط ومهارات، حتى تؤدي الهدف منها، وتعطي الفائدة المرجوة. وأفضل أنواع النصيحة هي تلك التي تطلب من صاحب الشأن، الذي يتلمس ويطلب النصيحة الأفضل، ليتجاوز مشكلة، أو عقبة تعترض حياته. أيضاً من الأهمية أن تقدم النصيحة في وقتها وبأسلوب ومهارة، تبتعد عن التوبيخ أو العلنية. ولا ننسى أن النصيحة يجب أن تكون من خبير بالموضوع، ولا تقدم حسب الظن، أو وفق معلومات ناقصة، ولو حدث هذا، فإنها قد تكون مدمرة وتتسبب في زيادة المشكلة، وتصبح نصيحة سلبية وغير صحية، وليست في محلها أبداً.وغني عن القول إن النصيحة عندما تقدم، وتمنح الطرف الآخر الفائدة، وتحقق له ما يحتاج إليه، تكون مشاركة إنسانية، وقيمة أخلاقية. المشكلة في النصيحة عندما يقدمها البعض في قوالب من الوعظ والأمر، أو حتى محاولة للسيطرة على قرارات الآخرين، وكأنهم يتخذون من النصيحة ستاراً لتمرير أفكارهم ووجهات نظرهم، لا أكثر، أو أن تقدم النصيحة أمام الناس، أو في مجلس عام، وبصوت مرتفع، فتكون أشبه بالفضيحة، لا الإرشاد والتوجيه.هناك جانب مهم في سياق النصيحة، خاصة عندما تقدم لأناس لم يطلبوها، فضلاً عن معرفة سطحية بهم، فقد يفسرون إسداء النصيحة بأنها تدخل في شأنهم، لذا، من المهم التمهل عند محاولة تقديم النصيحة للغرباء، وأقول التمهل لمعرفة جوانب قد تفيد عنهم، قبل توجيه النصح لهم. يجب أن نكون على وعي وفهم، بأن النصيحة قد تفسر بأنها تدخل، لأن الفرق بين النصيحة والتدخل أو التطفل بسيط ولا نشعر به.وتبقى النصيحة ثقافة، من خلالها نقدم الدعم، لكنها ليست حكماً على الآخرين، وليست دلالة على الأفضلية، أو أنهم يفتقرون للحكمة والرؤية الصحيحة. www.shaimaalmarzooqi.com