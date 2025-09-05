سلطان الزايدي



قد يكون قرار إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم مفاجئا بعض الشيء، وقد يكون أسلوب هذا القرار أو طريقة اتخاذه مستغربة إلى حد ما، وذلك لأن الأمين المقال أمضى وقتاً طويلاً في أمانة اتحاد الكرة قد تتجاوز السنوات الست، فهل كان العمل في أمانة اتحاد الكرة في تلك السنوات دون المستوى؟، ولو لم يكن في المستوى المطلوب لماذا استمر طوال تلك السنوات في منصبه؟ ولو كان العكس وكان العمل طوال تلك السنوات جيداً لماذا لم يُحفظ للأمين العام إبراهيم القاسم تقديره لما قدمه من عمل طوال السنوات الماضية؟، الأمر الأكثر أهمية أن الإقالة حدثت دون أن يكون لها مسببات واضحة، ولا نعلم ما حجم الخطأ الذي ارتكبه الأمين واستدعى إلى صدور قرار الإقالة؟ جميعها أسئلة يطرحها المتابع الرياضي.

في تقديري الشخصي أن قرار الإقالة صدر على خلفية أحداث كأس السوبر، والذي تطلب تدخل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، هذا التفاعل السريع من اتحاد الكرة أمر جيد، لكن كنا نتمنى أن تكون الصورة واضحة أمام الجميع، وهل هذا الخطأ الصادر عن أمانة الكرة له تأثير في نتائج بطولة السوبر السعودي هذا الموسم؟ ويبدو أن التأثير كان واضحا من لحظة صدور قرار لجنة الاستئناف وما صاحبه من ردة فعل لكل الأطراف المتضررة، ما حدث في هذه البطولة أمر غير مسبوق، ولا يليق باتحاد كرة أمضى كل هذه السنوات في التنظيم والتجهيز والمتابعة، وينتظره عمل كبير في السنوات القليلة القادمة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي.

بعض الأخطاء لا يمكن تجاوزها دون قرارات كبيرة تتوافق مع حجم الخطأ، ولا أعتقد أن قرار إقالة الأمين العام لاتحاد كرة القدم كان كافيا، وربما يصاحبها قرارات إلحاقية بعد أن يفرغ منتخبنا من تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة لنهائيات كأس العالم، عموما ما حدث هو بداية جيدة لإعادة التنظيم لاتحاد الكرة، واستحداث مناصب جديدة تخدم العمل داخل اتحاد الكرة تعتبر أيضا من القرارات المهمة، تبقى التفاصيل القانونية المرتبطة بنتائج كأس السوبر ضمن الإطار القانوني الذي سيأخذ مجراه وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لهذه المسابقة.

دمتم بخير،