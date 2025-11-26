علي الخزيم

تفعيلًا وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة المباركة 2030 جاءت مبادرات (انسجام عالمي) بإطار من برامج جودة الحياة بالمملكة للمواطن والمقيم؛ ففي مشهد يُظهر الحِراك الثقافي الذي تشهده عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض: نظمت وزارة الإعلام السعودية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه ومن خلال موسم الرياض الموسم الثاني من المبادرة كمساحة ثقافية تحتفي بالثقافات المتنوعة؛ وتفتح نوافذ مُنيرة على جودة حياة المقيمين بالمملكة من الأشقاء والأصدقاء بتنفيذ وتقديم عروض متنوعة من 14 دولة تشارك بالفعاليات المعروضة بمواقع مناسبة متفرقة بمدينة الرياض وتحضرها جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وتأتي المبادرة بموسمها الثاني كجِسر ثقافي للتواصل الثقافي ولتعميق الروابط بين مواطني المملكة وشعوب الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالمبادرة، فقد استمتع الحضور -بانسجام تفاعلي- بعروض فنية شعبية ومشاهد استعراضية تبرز التنوع بتراث الشعوب؛ كما كان للأطفال نصيب وافر من العروض المشوقة التي تغرس بالأذهان مدى حب التراث الوطني وتناغم وتلاقح الأفكار بواسطة ما يقدم بهذه الفعاليات؛ على أن العروض المتتالية بالمواقع المتعددة أخذت بالاعتبار تنوع الأمزجة وتباين الأعمار فكانت أفكار التنوع تناسب جميع الأذواق والأعمار.

ومن أهداف المبادرة إلقاء الأضواء على تفاصيل حياة المقيمين بيننا بالمملكة بجوانبها المتعددة المهنية والأسرية ونشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية؛ وكذلك مساهماتهم بالحراك الاقتصادي بالمملكة؛ ولإبراز الصور الجميلة لنجاحاتهم داخل المملكة حيث البيئة والأجواء المريحة والمرونة بالتعامل والأمن المستتب وحسن التعامل من إخوانهم المواطنين مِمَّا هيأ مُناخًا طيبًا من التكامل مع المجتمع السعودي الودود، ما كان له الأثر البالغ لانسجامهم وتفاعلهم الإيجابي مع الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة الهادفة لرفع مستويات جودة الحياة للجميع بأنحاء المملكة كافة. وتشير المبادرة ضمن أهدافها إلى أن المملكة وهي تسعى لتحقيق جودة الحياة للجميع فإنها تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز لالتقاء الثقافات العالمية وبيئة صحية تحتضن المجتمعات المقيمة على أرضها وتتيح سبل ومساحات التعريف بثقافاتها المتنوعة بإطار نموذجي من التنوع الإنساني والانسجام الاجتماعي، وهي إلى ذلك عامل مهم ووسيلة ناجعة لتحسين بيئة الأعمال ومحفز لجودة ونوعية الاستقطاب مما يعزز ويقوي الإنتاجية المأمولة إذ هي جزء من الإستراتيجية الهادفة لتنويع الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة ومبتكرة مع تنشيط وتعزيز المجالات الحالية القائمة.

وبَعدُ: فإن الحديث عن هذه المبادرة الخيرة أطول من أن تحوزه هذه المساحة الضيقة؛ غير إني سأقدّم ملحوظة سريعة لعلها ذات فائدة للمناسبات المماثلة المُقبلة؛ ذلكم أن بعض مدارس مدينة الرياض - كمثال - أحيانًا تطلب من صغار التلميذات الحضور بيوم أو أيام محددة وهن يرتدين أزياءً تمثل بلدانًا شقيقة أو صديقة بمناسبات وفعاليات مماثلة كتفاعل إيجابي يقرب الفكرة للأجيال؛ لكن الذي حدث - فِيمَا لمسته - هو أن الوقت بين الطلب وموعد المناسبة لا يكون كافيًا للأهالي لجلب تلك الملابس والأدوات بأي طريقة؛ مِمَّا يبعث القلق لدى الصغيرات والإرباك لأولياء أمورهن، فكان الأجدر بمسؤولي المدارس التخطيط والإعداد المسبق للفعالية، ثم إن بعض المطالب المدرسية ترهق كاهل أُسر محدودة الدخل، وفق الله الجميع للخير.