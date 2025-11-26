عثمان بن حمد أباالخيل

عاصمة مملكتنا الغالية وأيقونة المدن، عاصمتنا تمر بأزمة مرور خانقة، هذا الازدحام المروري، يمثِّل تحدياً للمسؤولين، وله تأثيرات سلبية على نوعية الحياة، كذلك الوقت الطويل من الزمن للوصل إلى الجهة التي يهدف إليها. هذا الازدحام يؤدي إلى استهلاك البنزين ويؤدي إلى الانبعاثات الضارة والتي تؤدي بدورها إلى نوعية الهواء كذلك ويُعزى إلى النمو السكاني المتزايد، والتوسع العمراني، وعدم كفاية البنية التحتية للطرق والنقل العام، وزيادة الاعتماد على السيارات الخاصة. الرياض هي المدينة الأكثر سكاناً، حيث يبلغ عدد سكانها 7.95 مليون نسمة ويبلغ عدد المركبات أكثر من 2.5 مليون مركبة، ويبلغ متوسط ملكية السيارات للأسر السعودية 2 سيارة لكل أسرة. قطار الرياض أسهم في تخفيف 30 % من الزحام المروري. هذا الازدحام المروري تبذل الهيئة الملكية لمدينة الرياض جهوداً جبارة لتكون المحرك الرئيس لعملية التحول الحضري في العاصمة، وقد أسهمت جهودها فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة ومعالجة الازدحام المروري، نتيجة النمو السكاني السريع، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة كوسيلة تنقّل رئيسة، ومن أبرز الحلول برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة لتخفيف الضغط المروري. لا يكاد أن يخلو حديث بالمجالس في مدينة الرياض عن الازدحام المروري، وبالذات أن المدينة قد شهدت نمواً سكانياً خلال الأعوام القليلة الماضية فاق توقعات المخططين، ومن المتوقّع أن يزيد عدد السكان في عام 2030 .

في رأيي المتواضع لا نجاة من ازدحام الرياض إلا بهذه الحلول الأمر الذي بات ضرورياً تقديم حلول هندسية وتصميمية عاجلة لحل هذا التحدي الذي تواجهه العاصمة وسكانها، تعدد المخارج على الطرقات الرئيسة يضاعف من مشكلة الازدحام المروري، وبالذات في ظل عدم التزام قايدو المركبات بالمسارات المخصصة للمخارج. وجوب تفعيل ساعات العمل المرن على جميع الجهات الحكومية والخاصة، مع زيادة وقتها المتاح لتكون أربع ساعات (6 - 10 صباحًا)، عوضًا عن ساعتين (7 - 9 صباحًا) وهو المعمول به حاليًا لدى كثير من الجهات والشركات، وتطبيق العمل الافتراضي (عن بُعد) يوم واحد بالأسبوع كحد أدنى حسب طبيعة العمل، وتشجيع العاملين على التشارك بسياراتهم، خاصةً للذين يسكنون في أحياء واحدة. لماذا لا تدرس إدارة المرور تحويل طريق خريص من الشرق إلى الغرب في وقت الذروة وتجعل المسارين للقادمين من الاتجاهين إلى اتجاه واحد صحيح هذا يحتاج إلى حضور رجال المرور لكنه اقتراح. والاقتراح الآخر فرض رسوم على استخدام الطرق داخل مدينة الرياض على سبيل المثال طريق خريص وطريق الملك فهد والدائري الشمالي والشرقي والجنوبي ووضع آلية لتنفيذ دفع الرسوم والغرامات. بعد مضي أكثر من 5 سنوات على بدء السماح للمرأة بقيادة السيارة، هل هذا تسبب في أزمة المرور؟ هناك من يقول نعم، وهناك من يقول لا. وهل هذا أثر على عدد السائقين الخاصين. وفق استطلاع أجراه معهد الإدارة العامة في حسابه على «x»، برر نحو 30 % من الموظفين (من المشاركين في الاستطلاع) تأخرهم عن الدوام بـ «الازدحام المروري» الذي يهدر الوقت والجهد. شخصياً حين أكون خارج مدينة الرياض أفضِّل دخولها يوم الجمعة صباحاً، لكني أخطأت ودخلتها يوم الأحد قادماً من محافظة القريات والتي تبعد عن مدينة الرياض 1350 كيلومتراً تخيلوا التعب والإرهاق أكثر من ساعة ونصف الساعة حتى وصلت إلى البيت في الدائري الشرقي.