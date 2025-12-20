خيرالله خيرالله

مع انعقاد جولة ثانية من الاجتماعات، بحضور شخصيّة لبنانية مدنيّة، للجنة «الميكانيزم»، المكلفة متابعة وقف العمليات العدائية بين إسرائيل ولبنان، يبدو مفيداً إيراد مجموعة من الملاحظات.

في مقدّم هذه الملاحظات أن لا وجود لشيء اسمه مفاوضات من أجل المفاوضات ولا يمكن خسارة الحرب والربح في السياسة. الأهمّ من ذلك كلّه أن أي مفاوضات، من أي نوع، أكانت مباشرة أو غير مباشرة، تدور في ظلّ ميزان للقوى يتحكّم بها. من هذا المنطلق، أي انطلاقاً من هاتين البدهيتين، يُفترض في لبنان تحديد هدفه من المفاوضات الدائرة، بشكلها الجديد، بدءاً بمعرفة ما الذي تريده إسرائيل. ما الذي تريده الدولة العبريّة من أجل الانسحاب من المواقع الخمسة التي تحتلها في جنوب لبنان. كذلك، ما المطلوب من أجل منع تحول إسرائيل حاجزاً أمام إعادة إعمار للقرى المدمّرة من جهة ومعالجة المشكلة المتمثلة بوجود نحو 110 آلاف نازح لبناني من جهة أخرى.

توجد مدرستان في التعامل مع الوضع اللبناني. تنادي المدرسة الأولى التي يقودها الثنائي الشيعي، بضرورة تقديم السلاح على كلّ ما عداه، بما في ذلك على التخلّص من الاحتلال. تعمل هذه المدرسة تحت عنوان عريض يقول لابدّ من ترجمة السلاح إلى مكاسب سياسية على الصعيد الوطني.

تكشف طريقة تعاطي الثنائي مع تعيين السياسي سيمون كرم، على رأس الوفد اللبناني في لجنة «الميكانيزم» وجود أولويات تختلف كلّياً عن السعي إلى التخلّص من الاحتلال وتأمين عودة أهالي القرى المنكوبة إلى أرضهم. يستهدف ذلك الوصول إلى معادلة تقوم على استخدام استمرار الاحتلال، القابل للتوسع، بل التشبّث بالاحتلال، من أجل تبرير بقاء السلاح.

ما الفائدة من السلاح في لبنان ومن التمسّك به، على الرغم من أنّه أكبر خدمة يمكن تقديمها للاحتلال؟

في الوقت ذاته، تقوم المدرسة الثانية، أي مدرسة الواقعيّة والتمسك بالسيادة الوطنيّة وعدم تمكين إسرائيل من البقاء في الأراضي اللبنانيّة، على فكرة في غاية البساطة. في أساس هذه الفكرة حماية لبنان. لا يمكن أن يتحقّق ذلك من دون التعاطي مع الوضع الإقليمي المستجد بجدّية بدل أن يكون لبنان ضحيته مرّة أخرى.

دفع لبنان غالياً ثمن تحوله «ساحة» للآخرين وذلك منذ قرّر حافظ الأسد، قبل أن يصير الحاكم الأوحد لسوريا في العام 1970 التحكّم بمصير لبنان واللبنانيين. فعل ذلك عن طريق لعب دور الحكم بين الميليشيات المسيحية التي قامت في لبنان في سبعينات القرن الماضي والمنظمات الفلسطينية التي كانت موجودة على الأراضي اللبنانية. عمل الرئيس السوري الراحل كلّ ما يستطيع من أجل الوصول إلى اليوم الذي كلفه فيه هنري كيسينجر، وزير الخارجية الأميركي في حينه، الدخول عسكرياً إلى لبنان من أجل الفصل بين القوى التي تتواجه عسكرياً على أرضه. فعل ذلك مطلع العام 1976، بضوء أخضر إسرائيلي بعدما كان توصل في العام 1974، بواسطة كيسينجر نفسه، إلى تفاهمات مع الدولة العبريّة ضمن بموجبها أمنها على جبهة الجولان.

بقي لبنان ورقة سورية طويلاً حتى خرجت سورية من لبنان في أبريل 2005 على دمّ رفيق الحريري.

يجمع بين كلّ المراحل التي مرّ فيها لبنان منذ جريمة توقيع اتفاق القاهرة، في خريف العام 1969، وضع سوري معيّن محوره شخص حافظ الأسد، منذ أيام كان وزيراً للدفاع. بدأ الأسد يتدخل في لبنان قبل احتكاره السلطة في سوريا. إلى الآن، يرفض قسم من اللبنانيين استيعاب عمق التغيير الكبير حصل في لبنان في اليوم المجيد الذي انتهى فيه حكم آل الأسد في سوريا. كان ذلك يوم فرار بشّار الأسد إلى موسكو في الثامن من ديسمبر 2024. تغيّرت سوريا ولابدّ أن يتغيّر معها لبنان. ما يشهده لبنان حالياً محاولة أخيرة للحؤول دون أن ينعكس التغيير السوري عليه. ما يشهده لبنان عملية تبييض للسلاح تستهدف جني مكاسب سياسية.

محزن الكلام الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الذي ورد فيه: «نقول لأميركا إننا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض ولن يُنزع السلاح تحقيقاً لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا على لبنان». محزن أكثر غياب الصوت الشيعي الآخر، من داخل الثنائي، الصوت الذي يتصدّى لمثل هذا الكلام الذي ليس سوى دعوة إلى إسرائيل من أجل التمسّك بالاحتلال... وإلى حوار وطني لتعديل الطائف بوجود سلاح الحزب!

ينتمي كلام نعيم قاسم والسكوت عنه والسعي إلى تعطيل النقلة النوعية في تشكيل الوفد اللبناني في لجنة «الميكانيزم» إلى الماضي، أي إلى ما قبل التغيير في سوريا.