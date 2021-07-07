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لندن : واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميًا مشواره نحو لقب سادس في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغه الدور نصف النهائي للمرة العاشرة إثر فوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش (48) الاربعاء 6 3، 6 4، 6 4.

ويلتقي ديوكوفيتش حامل اللقب الساعي وراء لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام في المربع الاخير مع الكندي دنيس شابوفالوف او الروسي كارن خاتشانوف.

كان هذا الفوز رقم 100 للصربي على الملاعب العشبية في مسيرته، ليبلغ الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة الحادية والاربعين.

وقال الصربي (34 عامًا) بعد المباراة "قدمت أداءً صلبًا. بدأت بشكل جيد جدًا ولم ارتكب الكثير من الاخطاء في الاشواط الخمسة الاولى".

وتابع اللاعب المتوج هذا العام بلقبي استراليا المفتوحة ورولان غاروس "احب هذه الرياضة بروحي وجسدي وأنا مخلص لها منذ ان كنت في سن الرابعة".

يسعى ديوكوفيتش لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة اضافة الى الميدالية الذهبية في الالعاب الاولمبية في طوكيو.

ويأمل "دجوكر" تحقيق لقبه العشرين في البطولات الكبرى من اول فرصة ومعادلة الانجاز التاريخي لحاملَي الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي يلعب لاحقًا، والاسباني رافايل نادال.

وحقق "نولي" فوزه الثالث من ثلاث مواجهات ضد منافسه الذي اصبح اول مجري يبلغ ربع نهائي من بطولة كبرى منذ العام 1981.

وقام الصربي الطامح ليصبح اول لاعب منذ 1969 والثالث في التاريخ يفوز بالالقاب الكبرى في عام واحد، ببداية نارية للمباراة كاسرًا إرسال منافسه مرتين قبل ان يتقدم 5 صفر.

أنقذ فوتشوفيتش الذي كان يطمح في أن يصبح أول مجري يبلغ نصف النهائي في ويمبلدون منذ 1948، خمس فرص لخسارة المجموعة الاولى قبل ان يستسلم عند السادسة.