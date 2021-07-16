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سيدني : سيغيب الاسترالي أليكس دي مينور، المصنف 15 عالمياً، عن منافسات كرة المضرب للرجال في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، لاصابته بفيروس كورونا بحسب ما أفاد مسؤولون أولمبيون في البلاد.

وجاءت مسحة دي مينور المصنف أوّل في استراليا إيجابية بعدما خضع مطلع الاسبوع الحالي لفحص في اسبانيا حيث يقيم، كما تناقلت وسائل إعلام محلية.

قال إيان تشسترمان، رئيس البعثة الأسترالية في دورة الألعاب الأولمبية لوسائل إعلام في العاصمة اليابانية "نشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل أليكس. لقد قال لنا انه محطم".

وتابع "كان حلم طفولته تمثيل استراليا في الألعاب الأولمبية".

وكان من المفترض أن يخوض الشاب البالغ 22 عاماً والذي أحرز لقب دورة ايستبورن الانكليزية الشهر الماضي، منافسات فئتي الفردي والزوجي في أوّل مشاركة أولمبية في مسيرته، إلاّ أنّ اعلان انسحابه دفع بالمنظمين إلى انتظار قرار زميله في الزوجي جون بيرس للمشاركة من عدمه.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب الاسترالي لجهود دي مينور، إلاّ أنّ اكتشاف اصابته بكوفيد 19 يظهر مدى فعالية الفقاعة الخالية من الفيروس للرياضيين في طوكيو، بحسب ما قال تشسترمان.

وأضاف مؤكداً أن مسحات باقي الرياضيين الاستراليين جاءت سلبية، فيما لم يحتك دي مينور مع أي لاعب كرة مضرب منذ ان خضع لفحص سلبي عقب مغادرته بطولة ويمبلدون.