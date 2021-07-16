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ليبورن (فرنسا) : حقق درّاج فريق البحرين السلوفيني ماتيّ موهورتيش فوزه الثاني في النسخة 108 من طواف فرنسا للدرجات الهوائية، وذلك بعد أقل من يومين على مداهمة فندق فريقه في إطار تحقيق مرتبط بالمنشطات، فيما بقي مواطنه تاداي بوغاتشار متمسكاً بالصدارة والقميص الأصفر قبل يومين على الختام.

وقطع موهوريتش خط نهاية المرحلة التاسعة عشرة التي امتدت لمسافة 207 كلم بين مورنيكس وليبورن، وحيداً بفارق مريح جداً عن أقرب ملاحقيه، ليحقق ابن الـ26 عاماً فوزه الثاني في هذه النسخة (فاز بالمرحلة السابعة)، مانحاً في الوقت ذاته فريق البحرين فوزه الثالث (فاز البلجيكي ديلان تونز بالمرحلة الثامنة).

ويأتي هذا الفوز بعد المداهمة التي قامت بها الشرطة لغرف فريق البحرين في إطار تحقيق مرتبط بالمنشطات، واستمرت المداهمة من مساء الأربعاء حتى الساعة الثانية فجراً بحسب ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الفريق بأن الأخير التزم بكل ما طلب منه وهو الآن بانتظار تفسير من السلطات لتبرير هذه المداهمة التي حصلت في فندق يقيم فيه فريق موفيستار الإسباني لكنه لم يكن هدفاً للتفتيش.

وأكّدت الشرطة الفرنسية أنها صادرت ملفات عن الدراجين خلال هذه المداهمة التي لم تمنع دراجي الفريق من التواجد على خط انطلاق المرحلة الثامنة عشرة التي أحرزها بوغاتشار الخميس، ما قربه أكثر من الاحتفاظ باللقب.

ورغم إنهائه مرحلة الجمعة في المركز السادس والعشرين بفارق 20 دقيقة و50 ثانية عن مواطنه موهوريتش الذي قطع خط النهاية بفارق 58 ثانية عن كل من الفرنسي كريستوف لابورت والدنماركي كاسبر بيديرسن، حافظ بوغاتشار على فارق الـ5 دقائق و45 ثانية الذي يفصله عن الدنماركي يوناس فينغيغارد الذي حل الجمعة في المركز السادس والأربعين بنفس توقيت السلوفيني والإكوادوري ريتشارد كاراباس، ثالث الترتيب العام الذي حل في هذه المرحلة في المركز الحادي والخمسين.

وكان من المفترض أن تشكل هذه المرحلة فرصة للبريطاني مارك كافنديش لتحقيق فوزه الخامس والثلاثين في إحدى مراحل هذا الطواف، وبالتالي الانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه حالياً مع البلجيكي إيدي ميركس بعد فوزه بأربع مراحل في نسخة هذا العام.

لكن سقوطا جماعيا في الكيلومترات الأولى من هذه المرحلة قضى على فرصته في تجاوز خط النهاية في المركز الأول واكتفى بالمركز 111 بفارق 20 دقيقة و50 ثانية عن موهوريتش.

وستكون مرحلة السبت حاسمة في الصراع على اللقب لأنها ستكون ضد الساعة بين ليبورن وسانت إيميلون لمسافة 30.8 كلم، وقد حذر منها بوغاتشار الخميس بالقول "بإمكانك أن تخسر ببساطة ست دقائق خلال ثلاثين كيلومتراً".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة عشرة:

1 السلوفيني ماتيّ موهوريتش 4:19.17 ساعة

2 الفرنسي كريستوف لابورت بفارق 58 ثانية

3 الدنماركي كاسبر بيديرسن بفارق 58 ثانية

4 الهولندي مايك تيونيسن بفارق 1,02 دقيقة

5 الألماني نيلز بوليت بفارق 1,08 د

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تاداي بوغاتشار 79:40.09 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:45 دقائق

3 الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 5:51 د

4 الاسترالي بن أوكونور بفارق 8:18 د