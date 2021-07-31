قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو: في ما يلي برنامج نهائيات الأحد 1 آب/أغسطس ضمن أولمبياد طوكيو المقام حتى 8 آب/أغسطس/المقبل (بتوقيت غرينيتش):

ألعاب القوى

(01,35) رمي الكرة الحديد (سيدات)

(10,10) الوثب العالي (رجال)

(11,15) وثبة ثلاثية (سيدات)

(12,50) 100 م (رجال)

البادمنتون

(12,20) فردي سيدات

دراجات بي أم أكس حرّة

(01,10) منتزه (سيدات)

(02,20) منتزه (رجال)

المبارزة

(10,50) الشيش (فرق رجال)

الغولف

(22,30 من السبت) فردي (رجال)

الجمباز الفني

(08,00) حركات أرضية (رجال)

(08,52) حصان القفز (سيدات)

(09,41) حصان الحلق (رجال)

(10,24) العارضتان مختلفتا الارتفاع (سيدات)

رفع الأثقال

(10,50) وزن -76 كلغ (سيدات)

سباحة

(01,30) 50 م حرة (رجال)

(01,37) 50 م حرة (سيدات)

(01,44) 1500 م حرة (رجال)

(02,15) تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (سيدات)

(02,36) تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (رجال)

الغطس

(06,00) منصة متحركة 3 م (سيدات)

كرة المضرب (يُعلن التوقيت لاحقاً)

فردي رجال

زوجي سيدات

زوجي مختلط

الشراع

(05,33) ليزر (رجال)

(06,33) ليزر راديال (سيدات)