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حائل (السعودية): يستعد البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي حامل لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي والذي يشكّل الجولة الختامية، الجولة السادسة من كأس العالم للراليات "الكروس كانتري" والتي ينظّمها الإتحاد الدولي للسيارات ما بين 6 و 11 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري. وسيخوض البطل العالمي تحدياً من نوع خاص على أرضه إستعداداً للنسخة الثالثة من رالي داكار السعودية المقبل والتي ستنطلق أولى مراحلها من مهد الراليات، حائل في بدايات شهر كانون الثاني/يناير.



الراجحي بسيارته تويوتا يشق طريقه في رمال صحراء حائل

مشاركة الراجحي

وسيشارك الراجحي على متن سيارة تويوتا هايلوكس لخوض غمار رالي حائل تويوتا الدولي رفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أور بعد أن أختتم منافسته بتتويجه بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها قبل شهر. وستكون هذه المرة الأخيرة التي يشارك فيها فريق يزيد للسباقات في فئة الـ "تي 1" بمحرك الثماني إسطوانات نظراً لتطوير السيارات لموسم 2022 حيث ستتمتع بمواصفات خارقة أكثر وبمقاس إطارات أكبر ضمن الفئة الجديدة الـ "تي 1 بلس".

ويمتلك يزيد الرقم القياسي في عدد الانتصارات في رالي حائل وهو السائق السعودي الوحيد الذي يمتلك خمسة ألقاب وعلى متن مصانع مختلفة في مسيرته الإحترافية.



الراجحي في صحراء حائل حيث تبرز الطرق الوعرة والكثبان الرملية

رالي حائل تويوتا

ويتألّف رالي حائل تويوتا من أربعة مراحل خاصة، بمسافة إجمالية تبلغ حوالى 1750 كيلو متراً منها 969 كيلومتراً مسافة مراحل خاصة خاضعة للتوقيت في الصحاري المفتوحة وعبر الكثبان الرملية لصحراء النفود الكبير.

ويعتبر رالي حائل الحدث الرياضي الأكبر الذي ينتظره عشاق رياضة المحركات وأبناء الوطن والخليج العربي منذ بزوغه الأول في عام 2006. وتمتاز حائل بالموقع الجغرافي المميز وذلك بتسلحها بالأراضي الملائمة لخوض غمار السباقات الطرق الوعرة والكثبان الرملية "كثبان النفود الكبير" والتي تعتبر أشهر وأوعر صحاري الجزيرة العربية وأصعبها.



الراجحي بسيارته تويوتا في أشهر وأوعر صحاري الجزيرة العربية وأصعبها



حائل على عرش العالمية

وفي وقت قصير، سرعان ما تربع رالي حائل على عرش العالمية ليتم الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي للسيارات في عام 2008. وفي العام الماضي، استضافت حائل الجولتين الختاميتين لراليات كأس العالم للكروس كانتري باها التي لاقت زخم إعلامي كبير.

أما هذا العام، تستضيف حائل الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الكروس كانتري قبل أن تكون نقطة الإنطلاق لرالي داكار السعودية العام المقبل.

وعبّر الراجحي عن إستعداده لرالي حائل قائلاً: "مررنا بموسم طويل هذا العام، موسم مليء بالتحديات المختلفة على صعيد الراليات الطويلة والقصيرة. لا أصدق أننا وصلنا للجولة الختامية وبالذات في أرضي وسط جماهيري الأعزاء. حائل قريبة من قلبي وأحب أن أتسابق على أرضها لامتيازها بالمسارات الفريدة من نوعها".

"نحن جاهزون لنختتم ما بدأناه في شهر أيار/مايو مطلع هذا العام. أمامنا موسم حافل آخر بعد أقل من ثلاثين يوماً، فرالي داكار على الأبواب. سعيد جداً بتتويجنا بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها وهذا سيعطينا الدافع الأكبر لكي نستمر بطاقة أكبر للموسم الجديد على متن سيارة تويوتا هايلوكس المطورة".



البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي

"أتطلّع إلى جولة ختامية رائعة برفقة مساعدي مايكل أور على متن سيارتنا الفائزة بلقب كأس العالم. كما أود أن أشكر شريكي الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم المتواصل وإلى أعضاء فريق يزيد ريسنغ وفريق أوفر درايف على جهودهم المبذولة لإنجاح مهمتنا والوصول لغاياتنا وأهدافنا لهذا الموسم".