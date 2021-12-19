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لندن : واصل أرسنال سلسلة انتصاراته المتتالية وتمكن من اجتياز عقبة مضيفه ليدز يونايتد 4 1 السبت في المرحلة 18 من الدوري الانكليزي لكرة القدم التي سيطر عليها تأجيل المباريات على خلفية تفشي فيروس كورونا في صفوف اكثر من فريق.

وبعد تأجيل 5 مباريات كانت مقررة السبت، تلافت مباراة ليدز وأرسنال على ملعب "ايلاند رود" هذا المصير، وتمكن رجال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا من تحقيق الفوز الثالث تواليًا ليعزّز "غانرز" موقعهم في المركز الرابع بـ32 نقطة، متقدمين بفارق أربع نقاط على وست هام الخامس وخمس على مانشستر يونايتد السادس.

ومنذ خسارته مباراتين متتاليتين امام مانشستر يونايتد وإيفرتون، ردّ أرسنال بأفضل طريقة وتمكن من هزيمة ساوثمبتون ووست هام قبل هذه المباراة.

وخاض الفريق اللندني اللقاء مجددا في ظل استمرار غياب مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ المُستبعد لاسباب تأديبية، بعدما جُرّد ايضًا من شارة القيادة ومُنحت للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وحسم الضيوف اللقاء منذ الشوط الاول بعد ثلاثة اهداف سريعة منها هدفان للبرازيلي غابريال مارتينيلي (16 و28) واضاف بوكايو ساكا الثالث (42) قبل ان يقلّص البرازيلي رافينيا النتيجة من ركلة جزاء (75)، لكن سرعان ما جاءه الرد عبر أميل سميث رو الذي أضاف الهدف الرابع لأرسنال (84).

هيمن ارسنال على اللقاء بشكل كامل أمام فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا القادم من هزيمة مذلة تاريخية على يد مانشستر سيتي (صفر 7)، وتمكن مارتينيلي من افتتاح التسجيل من تسديدة داخل المنطقة (16) قبل ان يمرّر السويسري غرانيت تشاكا كرة بينية ليستفيد منها اللاعب البرازيلي ويحرز هدفه الشخصي الثاني (28).

وأكدّ ساكا هيمنة "غانرز" على اللقاء بعد تسديدة ارتدت من حارس المرمى الفرنسي إيلان ميسلييه نحو الشباك (42).

واستطاع أصحاب الارض تقليص النتيجة عبر البرازيلي رافينيا من ركلة جزاء (75) بعد عرقلة من لاعب أرسنال بن وايت على جو غيلهارت (73).

واعاد ارسنال فارق الثلاثة اهداف سريعًا بفضل سميث رو مستفيدا من تمريرة النروجي مارتن اوديغارد ليسدّدها "على الطاير" (84).

وتجمّد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

مرحلة التأجيل

شهدت المرحلة 18 تأجيل ست مباريات، كان آخرها لقاء أستون فيلا أمام ضيفه بيرنلي وذلك قبل ساعات قليلة من اقامتها السبت، على خلفية تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق المضيف.

وقالت رابطة الدوري "نظرًا للحالات الأكثر إيجابية في تشكيلة أستون فيلا، فقد اضطر مجلس إدارة الرابطة إلى تأجيل مباراة الفريق على أرضه ضد بيرنلي، المقرر انطلاقها في الساعة 3:00 مساءً (15:00 بتوقيت غرينيتش) بعد ظهر السبت".

وأضافت "بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا هذا الصباح وتلقي مشورة طبية منفصلة، وافق المجلس على الطلب نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين لتشكيل فريق".

وهي المباراة العاشرة التي يتم تأجيلها في الدوري الممتاز بسبب أسباب صحية تتعلق بجائحة "كوفيد 19".

وتقلصت مباريات المرحلة الثامنة عشرة إلى أربع فقط، فأرجئت مباريات اخرى هي: مانشستر يونايتد برايتون، ساوثمبتون برنتفورد، وست هام نوريتش، واتفورد كريستال بالاس، ايفرتون ليستر سيتي، على أن تقام ثلاث مباريات أخرى الأحد.