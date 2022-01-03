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تونس: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الاثنين إصابة لاعب وسط المنتخب يوسف المساكني بفيروس كورونا، قبل ستة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال الاتحاد في بيان "أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب يوسف المساكني في قطر أن نتيجة التحليل الصادرة بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2022 إيجابية، علماً أن المساكني قد شارك يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 في مقابلة رسمية مع فريقه ضمن البطولة القطرية".

وبيّن الاتحاد في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك أن قوانين ولوائح كأس أمم إفريقيا الحالية "لا تسمح بالتغيير حالياً باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2021"، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد التاريخ المذكور حتى ولو أصيب بالفيروس، وفقاً لما جاء في البيان.

وكان مدرب "نسور قرطاج" منذر الكبيّر قد اختار تشكيلة من 28 لاعباً للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون من 9 كانون الثاني/يناير الحالي إلى السادس من شباط/فبراير المقبل، غاب عنها نجم الوسط فرجاني ساسي لإصابته بفيروس كورونا.

وإلى ساسي لاعب الدحيل القطري، استبعد الكبيّر حارس المرمى معز حسن لأسباب فنية وظهير أيمن ساليرنيتانا الإيطالي وجدي كشريدة لاصابته بكورونا، ولاعبي الوسط سعد بقير وفخر الدين بن يوسف.

وأحرز منتخب تونس لقب البطولة القارية مرة وحيدة في تاريخه عندما استضافها عام 2004 على أرضه، فيما أنهى النسخة الأخيرة عام 2019 في مصر بالمركز الرابع. وحلّ يوسف المساكني ورفاقه في مجموعة سهلة نسبياً تضم موريتانيا وغامبيا ومالي.

وكانت تونس حلّت وصيفة في كأس العرب الأخيرة بعد خسارتها أمام الجزائر صفر-2 بعد التمديد.