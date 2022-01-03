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لندن : فاجأ فريق ولفرهامبتون مضيفه مانشستر يونايتد وأسقطه على ملعبه أولد ترافورد بهدف نظيف الاثنين للمرة الأولى منذ 42 عاماً، في ختام منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبهذا الهدف الذي سجلّه البرتغالي جواو موتينيو (82)، رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد "الشياطين الحمر" عند 31 نقطة في المركز السابع. والجدير بالذكر أن لكل فريق مباراتان مؤجلتان.

وشهد الشوط الأول من المباراة أفضلية كبيرة للضيوف، وسط ضياع من لاعبي مانشستر، لكن ذلك لم يثمر أي تغيير في التعادل السلبي.

ولم تشهد بداية الشوط الثاني تحسناً في الأداء من جانب يونايتد، وفرض ولفرهامبتون إيقاعه في ربع السابعة الأول، من دون أي فرص خطيرة باستثناء محاولة البرتغالي نيلسون سيميدو (59).

وأدخل المدرب المؤقت للشياطين الحمر الألماني رالف رانغنيك البرتغالي برونو فيرنانديش الذي غاب عن المباراة السابقة التي فاز فيها يونايتد بيرنلي 3 1 بسبب الإيقاف.

وبالفعل، حول فيرنانديش تمريرة الصربي نيمانيا ماتيتش قوية فارتطمت بعارضة حارس ولفرهامبتون في الدقيقة 67.

وألغى حكم الراية هدفاً رأسياً للبرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي التسلل في الدقيقة 68.

وحاول المدرب الألماني خطف المباراة عبر الزج بماركوس راشفورد بدلاً من جايدون سانشو.

لكن ذلك لم يكن في صالح يونايتد، الذي تلقى هدفاً في وقت صعب، وتحديداً في الدقيقة 82، عندما انطلق الإسباني أداما تراوري من الناحية اليمنى، ورفع كرة عرضية قطعها دفاع يونايتد، لتصل إلى موتينيو الذي سددها زاحفة في الشباك إلى يمين الحارس الإسباني دي خيا.