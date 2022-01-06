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سيغيب مدربا مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، وبيرنلي شون دايش مدرب بيرنلي عن مباريات فريقهما في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما جاءت عينة اختبار كوفيد-19 لكل منهما إيجابية.

وثبتت إصابة مدرب السيتزنز، الذي يبلغ من العمر خمسين عاما، ومساعده خوانما ليلو، الثلاثاء الماضي.

وعزل الاثنان نفسيهما بالإضافة لواحد وعشرين شخصا بالنادي قبل مباراة سويندون تاون الجمعة المقبل.

أما دايش مدرب قريق بيرنلي فسيغيب عن مباراة السبت المقبل لفريقه أمام هادرسفيلد، واضطر المدرب الإنجليزي لعزل نفسه أيضا.

ولم يعط مدربا مانشستر سيتي و بيرنلي أي مؤشر على أن مباراة فريقهما في الكأس تواجه خطر التأجيل بسبب الحالات الإيجابية المصابة بكوفيد.

وهناك سبعة من لاعبي الفريق الأول لمان سيتي ضمن الواحد والعشرين شخصا الذين يعزلون أنفسهم.

وسيقود مساعد المدرب رودلفو بوريل الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز في رحلته لمباراة سويندون الذي يلعب في ثالث دوريات إنجلترا.

في الوقت نفسه، فإن بيرنلي لم يعلن أن تفشي حالات الكوفيد في صفوفه أثرت على الفريق.

وأجلت ثلاث مباريات لفريق بيرنلي خلال شهر ديسمبر/كانون ثاني الماضي بسبب إصابات بكوفيد في أندية أخرى كان مقرر أن يلعب ضدها.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون أول الماضي، تم تأجيل 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب ظهور متحور أوميكرون.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين الماضي، أن 14250 اختبار كوفيد أجريت على اللاعبين والموظفين بين 27 ديسمبر/كانون أول الماضي والثاني من يناير/كانون ثاني الجاري، وأسفرت هذه الاختبارات عن ظهور 94 حالة إيجابية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها الحالات الإيجابية في أسبوع مقارنة بالأسبوع السابق في غضون الشهرين الماضيين، بعدما سجل الأسبوع الماضي 103 حالات إيجابية.

وانضم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، لاعب أرسنال، لقائمة المصابين بكوفيد-19 قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق الأحد المقبل في الكاميرون.

وقال مدرب منتخب الغابون باتريس نوفو إن أوباميانغ وزميله ماريو لومينا بالإضافة للمدرب أنيست يالا يعزلون أنفسهم في غرفهم في مقر إقامة المنتخب في الكاميرون بعد تأكد إصابتهم، وإنهم لا يعانون من أي أعراض.

وستخوض الغابون أولى مبارياتها في الحدث الكروي الأفريقي الهام يوم الاثنين المقبل أمام جزر القمر.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مواعيد جديدة لإقامة عدد من المبارايات التي أجلت بسبب تفشي كورونا في صفوف بعض الأندية الإنجليزية.

ووفقا لهذه المواعيد الجديدة، يلتقي بيرنلي نظيره واتفورد يوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني. ويلتقي كل من تشيلسي وبرايتون في نفس اليوم أيضا.

كما يلعب ليستر أمام توتنهام، ومانشستر يونايتد أمام برينتفورد يوم الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني.

كما تأجلت مواجهة أرسنال وبيرنلي ليوم 23 يناير/كانون الثاني، بدلا من 22 يناير/كانون الثاني، بسبب مباراة نصف نهائي كأس الرابطة بين أرسنال وليفربول يوم 20 يناير/كانون الثاني.

ويعد غوارديولا وشون دايش أحدث اسمين في قائمة المدربين الذين يغيبون عن مباريات أنديتهم بسبب كوفيد، فقد سبقهم كل من ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، وباتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس، وإيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، ويورغن كلوب مدرب ليفربول الذي غاب عن مباراة فريقه أمام تشلسي التي جرت في الثاني من يناير/كانون ثاني الجاري.

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