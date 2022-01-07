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ملبورن: بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المتوجة بلقبين كبيرين في مسيرتها، الدور نصف النهائي من دورة ملبورن الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، لتبقى على المسار النهائي المحتمل ضد اليابانية ناومي أوساكا.

وتفوقت المصنفة العشرون عالميًا التي أبعدتها الإصابات عن المنافسات في فترات كثيرة الموسم الماضي على السويسرية فيكتوريا غولوبيك 6-2، 5-7 و6-4 على ملعب رود لايفر أرينا.

وقالت المصنفة أولى عالميًا سابقًا التي غابت الموسم الماضي عن رولان غاروس، ويمبلدون وأولمبياد طوكيو بسبب إصابة في ربلة الساق ومن ثم في الركبة "كانت مباراة صعبة، عليّ أن أقر بذلك".

وتابعت "لم أؤمن أنني سأكون قادرة على الفوز بهذه المباراة ولكنني قاتلت حتى النهاية وأنا فخورة جدًا بذلك".

وتلتقي هاليب (30 عامًا) في دور الأربعة مع الصينية جينغ كين وين المصنفة 126 الي تفوقت على الكرواتية أنا كونجو 7-6 (7/1)، 7-6 (8/6).

في وقت لاحق تلتقي أوساكا المصنفة 13 عالميًا والأولى في الدورة مع الألمانية أندريا بيتكوفيتش فيما تواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا مواطتنتها أناستازيا بوتابوفا.

بلغت هاليب نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عام 2018 قبل أن تخسر أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي المعتزلة الآن، ورأت أن اللعب على المبعب الرئيسي هو تحضير جيد.