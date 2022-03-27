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الرياض: أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استمرار المدرب الفرنسي هيرفيه رينار على رأس المنتخب "الأخضر" بعد تأهله إلى مونديال قطر 2022.

وقال المسحل في تصريح لوكالة فرانس برس إن "رينار سيقود المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وذلك بحسب عقده الذي ينص على قيادته للمنتخب في المونديال في حال تأهل المنتخب السعودي".

وأضاف أن "هذا أمر طبيعي بعد نجاح المدرب الفرنسي في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى المونديال بعد تصفيات صعبة قدم خلالها المنتخب نتائج قوية تحت إشرافه وحسم التأهل قبل آخر مباراتين له".

للمرةِ السادسة

وضمنت السعودية بلوغ كأس العالم في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، قبل تعادلها الخميس مع الصين 1-1 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية، وذلك لفوز منتخب اليابان المتأهل أيضاً للنهائيات على مضيفته أستراليا 2-صفر.

وعن تقييمه لمسيرة رينار مع "الأخضر" خلال الفترة الماضية، أكد المسحل أن "المتابع لمسيرة الأخضر مع رينارد يلحظ ثباتاً في العناصر التي خاض بها المنتخب مبارياته في التصفيات، وهذا الثبات ساهم في تحقيق المنتخب لـ12 انتصاراً من 17 مباراة خضناها في التصفيات حتى الآن، في مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة كانت على أرض اليابان".

وأضاف "سجلنا 33 هدفاً وتلقت شباكنا 10 أهداف فقط، وكلها أرقام نرى أنها ايجابية، إضافة إلى ارتفاع تصنيف المنتخب من المركز 70 وحتى 53 حالياً، ودخلنا قائمة الـ50 لشهرين متتاليين في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2021، وسنعمل سوياً لتجهيز برنامج إعدادي من أجل الظهور بالصورة المشرفة في المونديال".

اللاعبون الأجانب

وتطرق المسحل إلى مسألة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري (يُسمع بسبعة حالياً) قائلاً "استمعنا لوجهة نظر الأندية في ما يخص هذا الأمر ونعمل على الانتهاء من دراسة العدد الأنسب بالنظر للاحصائيات والأرقام خلال المواسم الماضية، ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي قريبا".

كما نفى المسحل زيادة عدد فرق الدوري في الموسم المقبل، وقال "من المؤكد أن عدد الأندية لدوري المحترفين السعودي سيكون 16 نادياً للموسم القادم، كما نصت عليه لائحة المسابقات".

وأضاف أن "الدوري السعودي أصبح على قمة الهرم للدوريات العربية والآسيوية، ويتم بشكل مستمر دراسة العدد المناسب للأندية في كافة الدرجات، وفي حال كان هناك أي توجه للزيادة سيتم الإعلان عنه بشكل مبكر".