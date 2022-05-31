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باريس: أسقط الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثًا عالميًا، الشاب الاسباني الواعد كارلوس ألكاراس السادس، ليبلغ الاربعاء الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، بفوزه عليه 6 4، 6 4، 4 6، 7 6 (9/7).

وثأر زفيريف من خسارته أمام ألكاراس في نهائي دورة مدريد للماسترز على الملاعب الترابية أيضًا في وقت سابق من الشهر الحالي ويعزز سجله ضده الى 3 1.

وكان ألكاراس (19 عامًا) أصغر لاعب يصل الى ربع نهائي رولان غاروس منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2006، وكان من أبرز المرشحين للوصول الى النهائي أو حتى التتويج باللقب نظرًا لما يقدمه هذا الموسم.

ففي مدريد، بات ألكاراس أول لاعب على الإطلاق يسقط مواطنه رافايل نادال وديوكوفيتش في مباراتين تواليًا على الملاعب الترابية (ربع ونصف النهائي)، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليًا في أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف أوّل في العالم منذ 17 عامًا.

بالاضافة الى مدريد، حقق هذا الموسم ألقاب ميامي للماسترز ودورتي برشلونة وريو دي جانيرو.

وأوقف زفيريف سلسلة من 14 انتصارًا تواليًا لألكاراس ليضرب موعدًا ناريًا في نصف النهائي مع ديوكوفيتش أو نادال.

ولا يزال الالماني يبحث عن لقب أول في البطولات الكبرى بعد سقوطه في نهائي بطولة الولايات المتحدة عام 2020 ضد النمسوي دومينيك تيم. كما أنه لا يزال من دون أي لقب هذا الموسم.