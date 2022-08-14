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لندن: خطف توتنهام برأسية هاري كاين تعادلا قاتلا ومثيرًا 2 2 من أرض تشلسي في مباراة شهدت توترًا بين المدربين توماس توخل وأنتونيو كونتي انتهت بطردهما، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد.

وكانت شهدت المباراة توترًا في فترات مختلفة بين اللاعبين من جهة والمدربَين انتهت بتلقي الاخيرين بطاقة حمراء بعد مشادة بينهما خلال المصافحة النهائية.

وسجل المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي هدفه الاول مع فريقه الجديد بكرة رائعة على الطائر (19)، فيما عادل الدنماركي بيار إيميل هويبرغ لأصحاب الارض بهدف أثار غضب توخل، قبل أن يعيد ريس جيمس التقدم لأصحاب الارض (77).

إلا أن الكلمة الاخيرة كانت لكاين الذي خطف التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكان تشلسي استهل موسمه بفوز غير مقنع خارج أرضه على ايفرتون 1 صفر الاسبوع الفائت، فيما قدم توتنهام أداء مميزًا في الانتصار 4 1 على ضيفه ساوثمبتون.

وأجرى توخل تغييرين على التشكيلة مشركًا الوافد الجديد الظهير الاسباني مارك كوكوريا، الذي دخل بديلا في المباراة السابقة، وروبن لوفتوس تشيك بدلا من بن تشيلويل وسيسار أسبيليكويتا.

أما كونتي فدفع بالتشكيلة ذاتها للأسبوع الماضي من دون أن يلعب أي من الوافدين الجدد أساسيًا قبل الاستعانة بهم من دكة البدلاء.

وكانت أولى الفرص عبر الالماني كاي هافيرتس الذي وصلته الكرة بتمريرة خلفية جميلة من رحيم ستيرلينغ سددها زاحفة من الجهة اليمنى للمنطقة، أبعدها الحارس الفرنسي هوغو لوريس برجله الى ركنية (19).

ومن الكرة الناتجة عنها، سجل كوليبالي الوافد هذا الموسم من نابولي الايطالي هدف التقدم بطريقة رائعة على الطائر بيمناه من منتصف المنطقة بعد أن نفذها كوكوريا (19).

وأتيحت الفرصة الوحيدة في الشوط الاول لتوتنهام بعد أن رفع كاين كرة طويلة خلف المدافعين الى راين سيسينيون الذي توغل الى داخل المنطقة من الجهة اليسرى وسددها قوية تصدى لها الحارس السنغالي إدوار مندي (22).

وسيطر الـ"بلوز" على مجريات الشوط الاول فيما لم يظهر توتنهام بالمستوى الذي قدمه في المباراة الاول.

ومع انطلاق الثاني، أتيحت أولى الفرص للكوري الجنوبي سون هيونغ مين بعد أن سدد من زاوية ضيقة داخل المنطقة بيسراه تصدى لها مندي (48).

ودفع كونتي بمهاجمه الجديد البرازيلي ريشارليسون الذي غاب عن اللقاء الافتتاحي لإيقافه مباراة واحدة على خلفية إلقاء شعلة نارية التقطها على أرض الملعب باتجاه مدرجات ملعب "غوديسون بارك" عقب تسجيله هدف الفوز على تشلسي مع فريقه السابق إيفرتون الموسم الماضي.

وانتظر تشلسي لمرور ربع ساعة ليشكل خطرا عبر ستيرلينغ الذي كان في موقع مؤات داخل المنطقة، لكنه سددها فوق العارضة (61). ولعب توتنهام الكرة سريعًا ووصلت بين المدافعين الى كاين الذي أهدرها بطريقة غريبة من داخل المنطقة عندما سددها زاحفة الى يمين مندي مرت بحانب القائم.

وشهدت المباراة توترًا عندما سجل هويبرغ هدف التعادل من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة الى يمين مندي، إذ انفعل توخل سريعًا على الحكم مطالبًا بخطأ من الاوروغوياني رودريغو بنتانكور على هافيرتس قبل الهدف واصطدم بكونتي الذي كان يحتفل ما خلق بلبلة على مقاعد البدلاء.

وأتيحت فرصة لهافيرتس لإعادة التقدم عندما تابع عرضية من جيمس مرت بجانب القائم (75). لكن أصحاب الارض لم يتأخروا ليعيدوا الابتسامة الى وجه توخل بعد أن افتكوا الكرة من الخصم في الثلث الاخير لتصل الى ستيرلينغ ومنه الى جيمس غير المراقب على الجهة اليمنى في المنطقة سددها قوية في الشباك (77).

ودفع كونتي سريعًا بالثلاثي الكراوتي إيفان بيريشتش، المالي إيف بيسوما والبرازيلي لوكاس مورا في محاولة لمعادلة النتيجة.

وفي الدقائق الاخيرة من المباراة، تصدى مندي بطريقة رائعة لرأسية بن ديفيس وحوّل الكرة الى ركنية (90+4). وتشنجت الاجواء عندما طالب كوكوريا بخطأ من الارجنتيني كريستيان روميرو بعد أن شدّه بشعره ما بدا ظاهرًا في الاعادة، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئًا لينفذ بيريشيتش الركنية الاخرى ويتابعها كاين برأسه في الشباك (90+6).

مع نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره الالماني إلا أن الاخير بدا غاضبًا كون الايطالي لم ينظر إليه ما أدى الى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

فول أول لنوتنغهام منذ 1999

وحقق نوتنغهام فوريست، العائد هذا الموسم بين أندية النخبة، فوزه الاول في الدوري الممتاز منذ العام 1999، بتفوقه 1 صفر على أرضه وبين جماهيره على وست هام.

وكان نوتنغهام بدأ مشواره في دوري الاضواء للمرة الاولى منذ 23 عامًا بسقوطه خارج أرضه ضد نيوكاسل 2 صفر الاسبوع الماضي.

تعاقد نوتنغهام، بطل أوروبا مرتين، مع 14 لاعبا هذا الصيف في مسعاه للبقاء بين الكبار مع نهاية الموسم وساهم اثنان منهم بفوز الاحد.

إذ سجل النيجيري تايوو أَونييي الهدف الاول عندما ارتدت تمريرة جيسي لينغارد من دفاع وست هام لترتطم به وتدخل الشباك (45+2).

وساهم الحارس دين هندرسون المعار من مانشستر يونايتد في فوز فريقه بعد أن تصدى لركلة جزاء سددها قائد وست هام ديكلان رايس بعد أن تسبب بها الاسكتلندي سكوت ماكيمنا للمسة يد (65).

وقبل ذلك ألغي هدف آخر لنوتنغهام للويلزي برينن جونسون الذي سدد الكرة في المرمى من وسط المنطقة، وذلك بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وهذه الخسارة الثانية لوست هام الذي قدّم مستويات مميزة الموسم الماضي وحل سابعًا، بعد أن سقط 2 صفر على أرضه افتتاحًا ضد حامل اللقب مانشستر سيتي.