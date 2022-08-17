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الدوحة: حقق العربي فوزه الثالث توالياً في الدوري القطري لكرة القدم، بعدما تجاوز المرخية الثلاثاء 2-صفر في المرحلة الثالثة التي شهدت الفوز الأول للدحيل وجاء على حساب الريان الجريح 2-1.

ورفع فريق المدرب يونس علي رصيده الى النقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة، ليستعيد صدارة الترتيب التي فقدها موقتاً الإثنين، فيما مني المرخية الصاعد حديثاً للدرجة الأولى بالخسارة الأولى ليتجمد رصيده عند النقطة الرابعة، متراجعاً الى المركز الخامس.

وانتظر العربي حتى مطلع الشوط الثاني ليترجم الأفضلية التي فرضها منذ مطلع المباراة، مسجلا هدف السبق بعد تمريرة جميلة من التونسي يوسف المساكني صوب الوافد الجديد الدولي السوري عمر السومة الذي تابعها في الشباك (49)، مفتتحاً رصيده التهديفي مع الفريق الذي انضم اليه قادماً من الأهلي السعودي على سبيل الإعارة.

وعاد المساكني ليؤمن انتصار فريقه بالهدف الثاني عندما استقبل عرضية يوسف مفتاح وحولها الى الشباك برأسه (74).

وقال يونس علي "حققنا فوزاً مهماً لكنه لم يكن سهلا خصوصا في ظل افتقادنا الى اللمسة الأخيرة لترجمة الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول، لكنا عرفنا النجاعة في الشوط الثاني وسجلنا مرتين".

وأضاف "علينا ان نواصل العمل لتطوير المستوى خصوصا وأننا ما زلنا في بدايات الدوري".

الدحيل

وفي المباراة الثانية، وضع الدحيل حداً لبدايته المخيبة محققا فوزه الأول في الدوري ومعمقاً جراح الريان بعدما ألحق به الخسارة الثالثة.

ورفع الدحيل رصيده الى النقطة الرابعة، في حين بقي رصيد الريان خالياً من النقاط في المركز الأخير.

وكان الريان البادئ بالتسجيل عبر العاجي يوهان بولي الذي راوغ الحارس شهاب الليثي ووضع الكرة في المرمى الخالي (8)، بيد أن المدافع يوسف أيمن عادل النتيجة للدحيل بعدما حول ركنية الكوري الجنوبي نام تاي هي للشباك (48).

وسجل بولي هدفا ثانيا للريان الغاه الحكم بداعي التسلل (58)، قبل أن يسجل خالد محمد الهدف الثاني للدحيل من انفراد تام بمرمى الحارس فهد يونس بعد مرتدة (87).

وأهدر بولي فرصة التعديل عندما كسب ركلة جزاء إثر استخدام مدافع الدحيل ذياب هاورن يده لمنع تسديدة المهاجم العاجي من دخول الشباك، ليتم طرده واحتساب ركة جزاء أهدرها بولي (90+1).

وتختتم الجولة الأربعاء بمواجهتي السد مع الأهلي والشمال مع الغرافة.