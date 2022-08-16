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الدوحة: أثقل الوكرة شباك أم صلال برباعية نظيفة الإثنين ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري القطري في كرة القدم، والتي شهدت تسجيل قطر لفوزه الأول على حساب السيلية 2-1.

ويدين الوكرة بفوزه إلى الثنائي الأنغولي جيسلون دالا والجزائري محمد بن يطو، ليرفع النادي رصيده إلى النقطة السابعة في صدارة جدول الترتيب.

أم صلال

في المقابل، مني أم صلال بالخسارة الثانية ليتجمد رصيده عند النقطة الوحيدة التي جناها من تعادل مع السد 1-1 ويقبع في المركز الحادي عشر قبل الأخير.

وافتتح بن يطو الذي دوّن مشاركته الأولى بعد قيده المتأخر في كشوفات الفريق، التسجيل بعد خمس دقائق عندما استثمر خطأ دفاعياً، قبل أن يعود ويطلق تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع علي محمد وغالطت الحارس (19).

وسجل دالا الهدف الثالث بعدما تابع الكرة المرتدة من الحارس عقب تسديدة بن يطو (29)، قبل أن يتبادل الثنائي المتألق الكرة أمام المرمى ليسجل دالا هدفه الشخصي الثاني والرابع للوكرة (58).

وفي المباراة الثانية، اهتدى قطر للانتصار الأول على حساب السيلية ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة متقدماً للمركز السادس، فيما تجمد رصيد الخاسر عند النقطة الثالثة في المركز الثامن.

وافتتح النيجيري أنتوني أكبوتو التسجيل لفريق المدرب المغربي يوسف السفري عندما وصلته تمريرة رائعة بالكعب من سيبستيان سوريا (38)، قبل أن يضيف سوريا الهدف الثاني من ركلة جزاء (56).

وقلص البديل محمد مدثر النتيجة عندما استغل تمريرة اليوناني فيتفازيدييس (68) دون أن يجنب ذلك فريقه الخسارة.

وتتواصل الجولة الثلاثاء بمواجهتي العربي مع المرخية والدحيل مع الريان، على أن تختتم الأربعاء بمباراتي السد مع الأهلي والشمال مع الغرافة.

النتائج والترتيب

الدوحة: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 3 ضمن بطولة قطر في كرة القدم

الإثنين

السيلية - قطر 1 - 2

الوكرة - أم صلال 4 - 0

الثلاثاء

(14:25) العربي - المرخية

(16:35) الدحيل - الريان

الأربعاء

(14:25) السد - الأهلي

(16:35) الشمال - الغرافة

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الوكرة 3 2 1 0 9 3 7

2. العربي 2 2 0 0 4 1 6

3. المرخية 2 1 1 0 5 4 4

4. الغرافة 2 1 1 0 3 2 4

5. الأهلي 2 1 1 0 2 1 4

6. قطر 3 1 1 1 3 4 4

7. الشمال 2 1 0 1 2 2 3

8. السيلية 3 1 0 2 4 5 3

9. السد 2 0 1 1 4 5 1

10. الدحيل 2 0 1 1 3 5 1

11. أم صلال 3 0 1 2 1 6 1

12. الريان 2 0 0 2 1 3 0