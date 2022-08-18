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لندن : استدعت الشرطة البريطانية الأربعاء، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، على خلفية تحطيمه لهاتف أحد مشجعي إيفرتون في ختام مباراة من الموسم الماضي.

واستمعت الشرطة إلى البرتغالي البالغ 37 عاماً والمتهم بالاعتداء و"الضرر الإجرامي"، جراء الحادثة التي وقعت في 9 نيسان/أبريل إثر هزيمة "الشياطين الحمر" في إيفرتون.

وبدا رونالدو في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد "استدعته الشرطة" في مقاطعة ميرسيسايد، بحسب ما أفادت السلطات التي أكدت أن "القضية الآن أُغلقت".