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لوس أنجليس: أعلنت أرملة نجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت أمام محكمة الجمعة انها أصيبت بالدمار، بعد علمها أن عمال الإغاثة التقطوا صوراً لموقع تحطم مروحية توفي على متنها زوجها وابنتها وسبعة آخرون مطلع العام 2020.

وقالت فانيسا براينت أنها تخشى انتشار الصور على الانترنت "بمجرّد أن تنتشر لا يمكن العودة إلى الوراء".

وكان أسطورة دوري أن بي أيه مع ابنته جانا بين تسعة اشخاص لقوا حتفهم، عندما اصطدمت مروحيتهم بمنحدر بالقرب من لوس أنجليس في كانون الثاني/يناير 2020.

وتزعم فانيسا براينت أنها عانت ضائقة عاطفية، لأن أفراد شرطة لوس أنجليس ورجال الاطفاء التقطوا صوراً لموقع التحطم وقاموا بمشاركتها لاحقاً، بما في ذلك في حانة، مع أصدقاء وغيرهم من أوائل المستجيبين.

وأقرّ أحد نواب رئيس شرطة المقاطعة أنه أرسل الصور لأحد النواب الآخرين من زملائه، فيما كانا يمارسان لعبة "كول أوف ديوتي" (نداء الواجب) الالكترونية.

وقالت براينت أمام محكمة في لوس انجليس الجمعة، أنها هربت من المنزل لتجد مكاناً تبكي فيه بعيداً عن بناتها، عندما علمت بوجود الصور.

ونقلت عنها صحيفة لوس أنجليس تايمز "انهرت وبكيت، وأردت الجري والبكاء فقط. لا أريد أن تشاهدها بناتي. لدي ثلاث فتيات صغيرات".

وتقاضي براينت شرطة مقاطعة لوس أنجليس، بأضرار غير محدّدة بملايين الدولارات، في قضية انضمت الى قضية كريس شيستر الذي توفيت زوجته وابنته في الحادث.

إهمال وانتهاك للخصوصية

وتزعم الدعاوى وجود إهمال وانتهاك للخصوصية.

ويقول المحامون أن الصور المروعة عبر الهاتف المحمول التُقطت كصور "تذكارية" من قبل أوائل المستجيبين الذين لا يتضمن عملهم التقاط الصور.

ولا ينفي محامو المقاطعة التقاط الصور، لكنهم يصرّون أنها لم تنشر على الاطلاق وقد حُذفت الآن.

من جهتها، قالت ميرا هاشمال ممثلة المقاطعة في الدعوى المدنية "منذ وقت الحادث حتى الآن، عملت المقاطعة بلا كلل لمنع انتشار صور مقطع التحطم".

تابعت "بعد مرور أكثر من عامين ونصف، لم تظهر صور المقاطعة في وسائل الإعلام، أو على الانترنت، فيما يقرّ المدعون عدم رؤيتها من قبل".

وحصل أقارب ضحايا آخرين العام الماضي على تعويض عن التقاط الصور بقيمة 2.5 مليون دولار.

وخلص تحقيق في الحادث إلى أن الطيار أصيب ربما بالارتباك بعد تحليق طائرته سيكورسكي أس 76 في الضباب.