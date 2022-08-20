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باريس: أسقط لنس مضيفه موناكو 4-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم ليتصدر مؤقتًا.

وكان لنس حرم موناكو من بطاقة التأهل المباشر الى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن سجل هدف التعادل القاتل 2-2 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في المباراة الاخيرة من الموسم الماضي.

وفشل موناكو في بلوغ المسابقة القارية الام بعد أن سقط ضد أيندهوفن الهولندي في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة في وقت سابق من الشهر الحالي.

على ملعب لويس الثاني، تقدم لنس عبر البلجيكي لويس أوبيندا (7) قبل أن يضاعف الكولومبي ديفير ماكادو النتيجة (38). ونجح بونوا بادياشيل بتقليص الفارق لأصحاب الارض قبل الاستراحة (41).

إلا أن العاجي سيكو فوفانا أعاد فارق الهدفين للضيوف من ركلة جزاء (55)، قبل أن يطرد البرازيلي فاندرسون من موناكو لإنذار ثانٍ (72). وأكد ويسلي سعيد تفوق لنس بهدف رابع في الدقيقة 78.

ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 7 نقاط بعد فوزه الثاني هذا الموسم بعد المرحلة الافتتاحية 3-2 ضد بريست قبل أن يتعادل في الماضية سلبًا مع أجاكسيو الوافد الجديد.

في المقابل، مني موناكو بخسارة أولى هذا الموسم وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع بعد فوز افتتاحي على ستراسبورغ وتعادل مع رين.

ويلعب لاحقًا مرسيليا الخامس مع نانت، في حين تقام الاحد سبع مباريات بينها باريس سان جرمان الذي يحل مع مدربه كريستوف غالتييه على فريقه السابق ليل لاستعادة الصدارة والبقاء بالعلامة الكاملة.