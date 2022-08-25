قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



برشلونة : تعادل برشلونة ومانشستر سيتي 3 3 الأربعاء في مباراة ودية نظمتها مؤسسة "لوزون" الخيرية في ملعب كامب نو لجمع الأموال لمحاربة مرض التصلب الجانبي الضموري.

أمام أكثر من 90 ألف متفرج، سجل الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (29)، الهولنديان فرنكي دي يونغ (66) وممفيس ديباي (79) للفريق الكاتالوني، فيما أحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريس (21) الذي استغل خطأ فادحًا من الحارس إنياكي بينيا، وكول بالمر (70)، والجزائري رياض محرز (90+7 من ضربة جزاء) أهداف سيتيزنز.

في نهاية المباراة، غرق كامب نو في صمت وتوقفت المباراة لدقائق عدة بعد اصطدام قوي لمدافع سيتي الشاب لوك مبيتي مع الدنماركي أندرياس كريستنسن (88) والذي تم إخراجه على السيارة المتنقلة.

وشكلت هذه المباراة مناسبة لمواجهة أولى بين تشافي المدرب وأستاذه بيب غواديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي بعد أن لعب تحت إشرافه في الحقبة الذهبية لبرشلونة بين 2008 و2012.