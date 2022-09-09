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زوريخ (سويسرا): تألق السويدي أرمان دوبلانتيس والجامايكية شيلي آن فرايزر برايس والأميركي نواه لايلز والمغربي سفيان البقالي في اليوم الثاني من الدور النهائي لمسابقة الدوري الماسي في لقاء زوريخ الدولي لالعاب القوى.

وكان الرباعي دوبلانتيس وفرايزر برايس ولايلز والبقالي بين 32 عداءا وعداءة نالوا كأس الدوري الماسي وجائزة 30 ألف دولار مع ضمان المشاركة في بطولة العالم العام المقبل في بودابست وذلك لصدارتهم سباقاتهم ومسابقاتهم في 13 لقاء ضمن المسابقة الدولية العريقة.

دوبلانتيس وفرايز-برايس

واستعاد البطل الاولمبي والعالمي وحامل الرقم القياسي العالمي دوبلانتيس نغمة الانتصارات باحرازه المركز الاول في مسابقة القفز بالزانة بفقزه 6,07 م بعدما مني بخسارة مفاجئة يوم الجمعة الماضي في لقاء بروكسل.

وحذت حذوه فرايزر برايس التي كانت خسرت بدورها سباق 100 م في بروكسل، وأحرزت المركز الاول في زوريخ بزمن 10.65 ثوان أمام مواطنتها شيريكا جاكسون (10.81 ث).

وقالت فرايزر برايس (35 عاما) التي توجت في تموز/يوليو الماضي باللقب العالمي الخامس في سباق 100 م في يوجين الأميركية: "كان هذا رائعًا، وأنا فخورة جدًا بأنني حققت 10.65 ث لقد بدأت الموسم بـ 10.6 ث وانهيته بـ 10.6 ث، لذلك لا يوجد شيء يمكنني أن أطلبه أكثر من ذلك".

الرقم القياسي

وحطم لايلز الرقم القياسي للقاء زوريخ في سباق 200 م والذي كان مسجلا منذ 10 أعوام باسم أسطورة جامايكا أوساين بولت بفارق 0.14 ثانية بعدما سجل 19.52 ثانية.

وأحرز البقالي، البطل العالمي والأولمبي في سباق 3 الاف م موانع، المركز الأول في زوريخ بزمن 8:07.67 دقائق.

وأحرزت الجامايكية الأخرى شيريكا جاكسون المركز الأول في سباق 200 م بزمن 21,80 ثانية.

في غياب مواطنه كارستن فارهولم في 400 م حواجز ، رفع جاكوب إنغيبريغتسين علم النروج باحرازه المركز الاول في سباق 1500 م، ليحرم الكيني تيموثي شيرويوت من تحقيق فوزه السادس على التوالي في نهائي الدوري الماسي.

وقال النروجي "أنا سعيد الليلة وكذلك بالموسم بشكل عام. هناك دائما أشياء يمكنك تحسينها. يمكنك دائما أن تتحسن وسأحاول القيام بذلك".

وفاز البرازيلي أليسون دوس سانتوس بسباق 400 م حواجز في 46.98 ثانية، مما تركه دون هزيمة هذا الموسم في السباق الذي توج فيه أيضًا ببطولة العالم في ولاية أوريغون.

وتوجت الهولندية فيمك بول، الحائزة على ثلاث ميداليات ذهبية أوروبية في ميونيخ مطلع الشهر الماضي، بسهولة في سباق 400 م.

أموسان وروخاس وهرنانديس

وفازت النيجيرية توبي أموسان بطلة العالم وحاملة الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حواجز، بالمركز الاول بزمن 12.29 ثانية، مسجلة رقما قياسيا للقاء زوريخ والذي كان بحوزة الاميركية غايل ديفرز منذ 22 عاما.

وبرزت الفنزويلية يوليمار روخاس مرة أخرى في الوثبة الثلاثية، حيث فازت بتسجيلها 15.28 مترًا لتحتفظ بلقبها الماسي، في حين انتزع الكوبي آندي دياس هرنانديس الفوز في فئة الرجال من البرتغالي البطل الأولمبي والعالمي البرتغالي بيدرو بيتشاردو.

جيمس وباولينو

وفاز كيراني جيمس من غرينادا والحائز على ميدالية أولمبية ثلاث مرات، بسباق 400 م بزمن 44.26 ثانية، وحققت ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان، أفضل رقم شخصي لها في السباق ذاته مع 48.99 ثانية.

ونال الأميركي ترايفون بروميل جائزة سباق 100 م بقطعه المسافة بزمن 9.94 ثانية، وهو العداء الوحيد الذي نزل تحت حاجز 10 ثوانٍ، بينما حقق مواطنه غرانت هولواي الفوز في سباق 110 م حواجز بزمن 13.02 ثانية.

ألمان وتشيه

ودافعت الأميركية فاليري ألمان بطلة أولمبياد طوكيو عن صدارة لمسابقة رمي القرص بتسجيلها 67.77 مترًا، بينما فاز بطل العالم السلوفيني كريستيان تشيه بلقب الرجال مسجلا 67.10 مترًا.

وفاز اليوناني ميلتياديس تينتوغلو (8.42 م) والصربية إيفانا فوليتا (6.97 م) في الوثب الطويل، والهندي نيراج شوبرا (88.44 م) والأميركية كارا وينغر (64.98 م) في منافسات الرمح.