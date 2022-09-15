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باريس: عاد المهاجمان أوليفييه جيرو وعثمان ديمبيليه إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي التي ستخوض غمار دوري الأمم الأوروبية قبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، مع سعي المدرّب ديدييه ديشان إلى التعامل مع غياب عدد من اللاعبين للاصابة أبرزهم كريم بنزيمة.

وغاب اسم مهاجم ريال مدريد الاسباني عن التشكيلة التي أعلنت الخميس بسبب إصابة في الفخذ، بينما يخوض لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا سباقاً مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب من جراحة في الركبة من أجل المشاركة في المونديال القطري .

ومع مواصلة لاعب تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي تعافيه من الإصابة، واستبعاد مدافع باريس سان جرمان بريسنيل كيمبيمبي وثنائي بايرن ميونيخ الألماني كينغسلي كومان ولوكاس هيرنانديز للاصابة أيضاً، أعاد ديشان بعض الوجوه المألوفة ومنح فرصة أولى لآخرين في مباراتي "الديوك" ضد النمسا والدنمارك في وقت لاحق من أيلول/سبتمبر الحالي.

ويأتي استدعاء جيرو الذي سيبلغ السادسة والثلاثين في نهائيات كأس العالم في قطر، كمكافأة على بدايته الجيدة للموسم مع ميلان الإيطالي، فيما يعود مهاجم برشلونة الاسباني ديمبيليه إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو العام الماضي.

واستدعى ديشان للمرة الأولى أيضاً، مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني راندال كولو مواني، وقلب دفاع موناكو بينوا بادياشيل وزميله في النادي يوسف فوفانا.

وكان كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الاسباني) وحارس مرمى توتنهام الانكليزي هوغو لوريس من بين اللاعبين الستة الذين فازوا بنهائي كأس العالم 2018 ضد كرواتيا.

النمسا والدنمارك

وتستضيف فرنسا نظيرتها النمسا في باريس في 22 أيلول/سبتمبر، قبل أن تلعب مع الدنمارك في كوبنهاغن بعد ثلاثة أيام.

وفي حين أن المباريات تعد بمثابة تحضير لكأس العالم التي تنطلق منافساتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن فرنسا حالياً تحتلّ المركز الأخير في المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم، وهي بحاجة لحصد النقاط من آخر مباراتين لها لتجنب الهبوط إلى المستوى الثاني.

ويذكر أن فرنسا فازت بالنسخة الأخيرة من البطولة العام الماضي.

في ما يلي التشكيلة:

الحراس: ألفونسو أريولا (وست هام الانكليزي)، هوغو لوريس (توتنهام) ومايك مانيان (ميلان الإيطالي)

المدافعون: بينوا بادياشيل (موناكو)، جوناثان كلوس (مرسيليا)، تيو هرنانديز (ميلان)، جول كونديه (برشلونة)، فيرلان مندي (ريال مدريد)، بنجامان بافار ودايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الالماني)، وليام صليبا (أرسنال الانكليزي) ورافايل فاران (مانشستر يونايتد الانكليزي).

لاعبو الوسط: إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني (ريال مدريد)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو غندوزي (مرسيليا) وأدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي).