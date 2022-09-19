قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: يشارك السائق الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم للراليات ثماني مرات، في الجولات الثلاث الأخيرة من البطولة العالمية "دبليو آر سي" هذا العام خلف مقود سيارته تويوتا جي آر ياريس رالي1، حسب ما أعلن لموقع فريقه الرسمي الإثنين.

وكان أوجييه (38 عاماً) أعلن قبل أسابيع عدة مشاركته في رالي نيوزيلندا، الجولة الحادية عشرة من المنافسات، قبل أن يؤكد الإثنين خوضه غمار الجولتين الأخيرتين في إسبانيا (20-23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل) واليابان (10-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل).

قال أوجييه الذي اقتصرت مشاركته هذا العام على برنامج جزئي مع فريق تويوتا بدأها في مونتي كارلو وثم في البرتغال وسفاري كينيا "أنا متحمس كثيراً للذهاب إلى نيوزيلندا، لكن الخبر الجديد اني سأشارك أيضاً في راليي إسبانيا واليابان وانهاء آخر ثلاث جولات من البطولة. أتطلع حقاً إلى هذا التحدي الجديد".

وسيحاول أوجييه، الفائز في 54 جولة عالمية، أن يحرز لقب رالي نيوزيلندا للمرة الأولى في مسيرته، علماً أنه كان احتل المركز الثاني في مشاركته عام 2010، في حين يملك الفرصة لاضافة فوز إضافي إلى الانتصارات الثلاثة التي حققها على المسارات الاسبانية، فيما فاز في النسخة الأخيرة من رالي اليابان عام 2010 مع ملاحه جوليان إنغراسيا على متن سيتروين سي4 دبليو آر سي.

مسارات معبدة

وبخلاف الحقبة السابقة حين كان رالي اليابان يقام على مسارات حصوية، ستقام نسخة عام 2022 على مسارات معبدة.

من ناحية أخرى، سيكتفي الفنلندي إيسابيكا لابي الذي يتناوب مع أوجييه مقود تويوتا بالمشاركة هذا العام في 7 راليات حيث تمكن من احتلال المركز الثالث في ثلاث جولات منها، افساحاً في المجال لعودة بطل العالم للراليات.

وتوج أوجييه ببطولة العالم للراليات مع 3 فرق مختلفة، ففاز مع فولكسفاغن بأربعة ألقاب متتالية بين عامي 2013 و2016 وبلقبين مع أم-سبورت (2017 و2018) ومثلهما مع تويوتا غازو رايسينغ (2020 و2021).