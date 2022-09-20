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باريس: كُشِفَ النقاب الثلاثاء عن روزنامة موسم 2023 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد الذي سيكون قياسياً، وذلك بعدما بات عدد السباقات 24 للمرة الأولى بضم جائزة لاس فيغاس الكبرى وعودة جائزة الصين للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا وإدراج جائزة قطر.

وينطلق الموسم من جائزة البحرين الكبرى في الخامس من آذار/مارس ثم يليه السباق السعودي بعدها بأسبوعين، على أن يختتم في الخليج العربي أيضاً مع جائزة أبوظبي الكبرى في 26 تشرين الثاني/نوفمبر والتي تسبقها جائزة لاس فيغاس في 18 منه، ليرتفع بذلك عدد السباقات في الولايات المتحدة الى ثلاثة بعدما انضمت ميامي هذا الموسم الى جائزة الولايات المتحدة في أوستن.

ولم يُحسم أمر سباق لاس فيغاس بشكل رسمي بانتظار المصادقة على مطابقته للمعايير من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

ويعود سباق الصين الى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2019 بعدما ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما بدأ تطبيق العقد الذي يربط جائزة قطر بالفورمولا واحد لعشرة أعوام بعدما أدرج السباق استثنائياً عام 2021 بسبب إلغاء جائزة أستراليا للعام الثاني توالياً.

وكما كان متوقعاً، خرجت جائزة فرنسا الكبرى من الروزنامة، كما حصل بين 2009 و2017، فيما أبقي على جائزتي موناكو وبلجيكا بعدما كان الشك يحوم حولهما، استمر استبعاد جائزة روسيا على حلبة سوتشي على خلفية غزو أوكرانيا.

وبعدما عملت شركة ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد على هذه الروزنامة خلال الأسابيع الأخيرة، تمّت المصادقة عليها من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وعلق رئيس الاتحاد الدولي الإمارات محمد بن سليم على الروزنامة قائلاً إن "وجود 24 سباقاً في روزنامة فورمولا واحد لموسم 2023 هو دليل آخر على النمو والشعبية التي تحظى بها الرياضة على نطاق عالمي".

حلباتٌ جديدة

وتابع "إضافة حلبات جديدة والإبقاء على الأحداث التاريخية يؤكد على إشراف فيا السليم على الرياضة. أنا سعيد بأننا سنضع الحقبة الجديدة والمثيرة لفورمولا واحد أمام قاعدة أوسع من المتابعين في 2023".

وتشهد الروزنامة بعض التغييرات على المواعيد المعتادة لبعض الجولات، حيث انتقل سباق أذربيجان من حزيران/يونيو الى 30 نيسان/أبريل، قبل أسبوع من جائزة ميامي الكبرى، فيما من المرجح أن يكون موعد جائزة الصين المحدد حالياً في 16 نيسان/أبريل، عرضة للتغيير وفقاً للموعد الذي سيتم فيه رفع قيود جائحة كورونا.

روزنامة موسم 2023:

جائزة البحرين الكبرى (الصخير) في 5 آذار/مارس

جائزة السعودية الكبرى (جدة) في 19 آذار/مارس

جائزة أستراليا الكبرى (ملبورن) في 2 نيسان/أبريل

جائزة الصين الكبرى (شنغهاي) في 16 نيسان/أبريل

جائزة أذربيجان الكبرى (باكو) في 30 نيسان/أبريل

جائزة ميامي الكبرى (ميامي) في 7 أيار/مايو

جائزة إيميليا رومانيا الكبرى (إيمولا) في 21 أيار/مايو

جائزة موناكو الكبرى (موناكو) في 28 أيار/مايو

جائزة إسبانيا الكبرى (برشلونة) في 4 حزيران/يونيو

جائزة كندا الكبرى (مونتريال) في 18 حزيران/يونيو

جائزة النمسا الكبرى (سبيلبرغ) في 2 تموز/يوليو

جائزة بريطانيا الكبرى (سليفرستون) في 9 تموز/يوليو

جائزة المجر الكبرى (بودابست) في 23 تموز/يوليو

جائزة بلجيكا الكبرى (سبا) في 30 تموز/يوليو

جائزة هولندا الكبرى (زاندفورت) في 27 آب/أغسطس

جائزة إيطاليا الكبرى (مونتسا) في 3 أيلول/سبتمبر

جائزة سنغافورة الكبرى (سنغافورة) في 17 أيلول/سبتمبر

جائزة اليابان الكبرى (سوزوكا) في 24 أيلول/سبتمبر

جائزة قطر الكبرى (لوسيل) في 8 تشرين الأول/أكتوبر

جائزة الولايات المتحدة الكبرى (أوستن) في 22 تشرين الأول/أكتوبر

جائزة المكسيك الكبرى (مكسيكو سيتي) في 29 تشرين الأول/أكتوبر

جائزة البرازيل الكبرى (ساو باولو) في 5 تشرين الثاني/نوفمبر

* جائزة لاس فيغاس الكبرى (لاس فيغاس) في 18 تشرين الثاني/نوفمبر

جائزة أبوظبي الكبرى (ياس مارينا) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر