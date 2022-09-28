قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: أعلن العداء البريطاني مو فرح الأربعاء أنه اضطر إلى الانسحاب من ماراثون لندن المقرر الأحد المقبل بسبب إصابة في الورك.

وكان من المقرر أن يشارك البطل الأولمبي أربع مرات في سباقي 5 الاف م و10 الاف م في أولمبيادي لندن وريو دي جانيرو، في ماراثون العاصمة البريطانية للمرة الأولى منذ عام 2019.

وعاد العداء البالغ من العمر 39 عاما إلى المنافسة بعد محاولته الفاشلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو العام الماضي، وأظهر أنه في حالة جيدة بفوزه هذا الشهر بسباق "بيغ هالف" (النصف الكبير) وهو سباق نصف ماراثون تم تنظيمه في شوارع لندن.

وقال فرح في بيان نشره منظمو ماراثون لندن "لقد تدربت بجد خلال الأشهر القليلة الماضية واستعدت مستوى جيدا جدا، كنت أشعر بالتفاؤل حقًا بشأن قدرتي على تقديم أداء قوي (الأحد). ولكنني أشعر بألم في وركي الأيمن منذ عشرة أيام".

وأضاف "فعلت كل ما في وسعي كي أكون عند خط البداية لكن التحسن ليس كافيا من أجل الركض يوم الأحد".

وفشل فرح في الفوز بماراثون لندن في ثلاث مشاركات، وتبقى أفضل نتيجة له المركز الثالث عام 2018.