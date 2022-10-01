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إيلاف من بيروت: سجل حارس المرمى مصطفى زغبة هدفاً نادراً في مرمى الطائي أمَّن به فوز فريقه 2-صفر السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وذلك في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسدد الحارس الجزائري زغبة الكرة من منطقة جزاء فريقه باتجاه مرمى الخصم، وتقدم حارس نادي الطائي باتجاه الكرة لكنها ارتطمت بالأرض وطارت من فوقه لتدخل المرمى وسط دهشة الجميع.

وأصبح الهدف الغريب حديث موقع توتير في السعودية، وظهر اسم الحارس مصطفى زغبة في قائمة الوسوم الأكثر تداولا.

ونشر حساب "دوري روشن السعودي" على توتير الذي يتابعه 1.7 مليون شخص فيديو للهدف، وشاهده أكثر من نصف مليون شخص خلال دقائق من نشره.

هدف مصطفى زغبة 🤩⚽️ pic.twitter.com/iXO0JZajMM — دوري روشن السعودي (@SPL) October 1, 2022



وتقدم ضمك بهدف عبدالله العمار في الدقيقة 53، وعزز زغبة بالثاني عندما لعب الكرة من منطقة جزائه من مسافة 90 متر تقريباً ارتدت من الأرض أمام مرمى حارس الطائي البرازيلي فيكتور براغا وذهبت ساقطة عانقت شباكه.

وبات زغبة سادس حارس مرمى يسجل هدفاً في الدوري السعودي بعد حارس الاتحاد السابق مبروك زايد وحارس التعاون الدولي المصري السابق عصام الحضري، وحارس الهلال عبدالله المعيوف وحارس الفيصلي السابق مصطفى ملائكة، ومحمد الخوجلي حارس النصر السابق

وقال زغبة "رأيت تقدم حارس الطائي وكل ما فكرت فيه هو أن تبلغ تسديدتي شباك الخصم أو أن تصل إلى زميلي (البرازيلي) برونو دوارتي".

وأضاف "الحمد لله حدث ما كنت أتمناه بالفعل وسكنت الكرة الشباك. أحب أن أشكر زملائي على ما قدموه خلال مباراة اليوم".

وهو الفوز الثالث لضمك هذا الموسم والأول بعد خسارة وتعادل فرفع رصيده إلى 10 نقاط وصعد الى المركز الرابع موقتاً بفارق الأهداف خلف اتحاد جدة الذي يلاقي النصر الخامس (9 نقاط) الأحد في قمة المرحلة، فيما تجمد رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز السابع.

وسيطر ضمك على معظم مجريات الشوط الأول، ولاحت له فرصة افتتاح التسجيل عندما استقبل الجزائري الآخر هلال سوداني كرة عرضية وسددها قوية لكنها علت العارضة (2)، وتهيأت فرصة أخرى للكرواتي دوماغوي أنتوليتش من تسديدة أبعدها الحارس براغا الى ركنية (12)، ثم أبعد كرة أخرى للاعب نفسه الى ركنية (37).

وواصل ضمك سيطرته في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عندما استغل العمار دربكة داخل المنطقة وسدد الكرة داخل المرمى (53).

ورد الطائي بتسديدة لحسن الجبيري علت العارضة (64)، ورأسية للبرازيلي دينير غوميش تصدى لها زغبة ببراعة (73).

وكاد ضمك يعزز تقدمه بهدف ثان لكن رأسية دوارتي أبعدها براغا الى ركنية (77)، قبل أن يفعلها زغبة عندما لعب كرة طويلة من منطقة جزائه خدعت حارس الطائي وعانقت شباكه (78).