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ميلانو: بعد هزيمته الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة، يتطلع ميلان الإيطالي للانتقام من ضيفه تشلسي الإنكليزي، غداً الثلاثاء، على ملعب سان سيرو وذلك ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، التي ستمنح الفرصة لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي في حجز أول بطاقتين إلى الدور ثمن النهائي.

ويدرك كل من الفريق الايطالي والانكليزي اللذين يتشاركان عدد النقاط ذاته (4) خلف النمسوي ريد بول سالزبروغ (5) في المجموعة الخامسة، أهمية الفوز بهذه المباراة لفض الشراكة بينهما والاقتراب أكثر من دور الـ16.

معنويات مرتفعة

ورغم سقوطه القاسي في إنكلترا، يدخل ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حسم قمة الدوري المحلي السبت أمام ضيفه يوفنتوس، بفوزه عليه 2-صفر ليبقى ضمن فرق الطليعة.

ولا يملك "روسّونيري" سجلا جيدًا ضد الاندية الانكليزية في السنوات الاخيرة، إذ اكتفى ضدها بفوز واحد في آخر 11 مباراة ضمن دوري الأبطال، مقابل ثماني هزائم وتعادلين.

قال لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر عقب الهزيمة الاربعاء الفائت "الخسارة بهذه الطريقة مؤذية جدًا. في دوري الابطال، يحب أن نرفع المستوى. سنشاهد المباراة مجددًا ونعمل على تحسين أخطائنا".

أما تشلسي، فواصل نتائجه الجيدة مع المدرب الجديد غراهام بوتر وحقق انتصاره الثاني تواليًا في الدوري، بثلاثية نظيفة على ضيفه ولفرهامبتون نهاية الأسبوع.

ومنذ أن خلف الالماني المقال توماس توخل على رأس الجهاز الفني للـ"بلوز"، حقق بوتر ثلاثة انتصارات في جميع المسابقات بعد تعادل مخيب ضد سالزبورغ في لندن في اختباره الاول.

وسيسعى الفريق النمسوي للإفادة من المواجهة الانكليزية-الايطالية وتجديد فوزه على المتذيل دينامو زغرب (3 نقاط) عندما يحل عليه في كرواتيا بعد أن أسقطه بهدف نظيف ذهاباً.

حلم الريال

في المجموعة السادسة، يأمل ريال مدريد الاسباني بالعودة من العاصمة البولندية وارسو بالنقاط الثلاث وببطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، عندما يواجه شاختار دانييتسك الاوكراني الذي يلعب بعيدًا عن بلاده بسبب الغزو الروسي.

ويتصدر النادي الملكي المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات، أمام شاختار (4) ولايبزيغ الالماني (3) وسلتيك الاسكتلندي (نقطة).

وكان بطل إسبانيا تفوّق على شاختار في المباراة الأولى الاسبوع الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو 2-1، بهدفي الثنائي البرازيلي رودريغو وفينيسيوس.

ويأمل بطل إسبانيا في استعادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غاب عن الفوز 1-صفر على خيتافي السبت في الدوري بسبب "مشكلة عضلية"، بعد أن عاد إلى المنافسات الاسبوع الماضي ضد أوساسونا قبل المشاركة ضد شاختار، وذلك بعد غيابة قرابة الشهر بسبب الاصابة. وقد تدرب بنزيمة مع الفريق الاحد وتواجد في القائمة التي ستسافر الى وارسو.

وانتهت زيارة ريال مدريد الوحيدة إلى وارسو بالتعادل 3-3 مع ليخيا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موسم 2016-2017 أحرز فيها بنزيمة هدفًا.

وفي المباراة الاخرى، يحل لايبزيغ ضيفًا في اسكتلندا على سلتيك بعد فوزه 3-1 على ارضه في المباراة الاولى.

هالاند يزيد من فرص مانشستر

ويبدو مانشستر سيتي بقيادة هدافه الخارق إرلينغ هالاند مرشحًا أكثر من أي وقت للعبور إلى الدور التالي عندما يحل على كوبنهاغن في الدنمارك، بعد أن ألحق به خسارة مذلة 5-صفر في ملعب الاتحاد، بينها ثنائية للنروجي.

وأضاف المهاجم الفتاك هدفًا في فوز سيتي برباعية نظيفة على ساوثمبتون السبت في الدوري ليرفع رصيده المذهل إلى 20 هدفًا في 13 مباراة في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم، منها 15 في 9 مباريات في الدوري.

ويتصدر فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9) أمام بوروسيا دورتموند (6)، مقابل نقطة لكل من إشبيلية الاسباني وكوبنهاغن. سيضمن بطاقة تأهله بحال فوزه، او تعادله توازياً مع فوز دورتموند او تعادله.

ويتطلع النادي الاندلسي لتعويض الخسارة المذلة 4-1 على أرضه ضد الفريق الالماني الاربعاء الفائت التي أطاحت المدرب خولين لوبيتيغي بعد بداية كارثية للموسم محليًا وقاريًا.

وخلفه الارجنتيني خورخي سامباولي الذي استهل مشواره على رأس الجهاز الفني السبت بتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو ثالث الدوري، علمًا أن إشبيلية يحتل على غير عادة المركز الثامن عشر في لا ليغا بعد فوز يتيم هذا الموسم.

أما دورتموند الذي سيتأهل في حال فوزه بالاضافة إلى انتصار سيتي او تعادله، يدخل المباراة بعد أن خطف تعادلا مثيرًا 2-2 في الثانية الاخيرة ضد ضيفه بايرن ميونيخ في البوندسليغا السبت.

ويأمل باريس سان جرمان الفرنسي في العودة إلى الانتصارات بعد تعادله في آخر مباراتين في جميع المسابقات، عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي على ملعب بارك دي برانس بعد أن تعادلا 1-1 في لشبونة.

غياب ميسي

واكتفى فريق العاصمة أيضًا بالتعادل السلبي مع رينس في الدوري نهاية الاسبوع في مباراة غاب عنها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة في ربلة الساق، اضطرته إلى طلب استبداله في المباراة ضد بنفيكا التي سجلها فيها هدفًا رائعًا.

ويتساوى الفريقان برصيد 7 نقاط في الصدارة أمام يوفنتوس الذي حقق أخيرًا فوزه القاري الاول في المرحلة السابقة أمام مكابي تل أبيب (3-1) ويأمل تجديده عندما يسافر إلى اسرائيل، بعد أيام من سقوطه أمام ميلان ليبقى بفوز واحد في آخر خمس مباريات في الدوري في المركز الثامن.