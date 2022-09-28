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مدريد: عاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الغائب عن الملاعب منذ بداية أيول/سبتمبر بداعي إصابة في فخذه، الى التمارين مع فريقه ريال مدريد وسيكون جاهزًا للمشاركة في منافسات الدوري الاسباني نهاية الاسبوع وفق ما أعلن الاربعاء.

قال في حديث مع موقع النادي الملكي "أشعر بحالة جيدة وأنا سعيد بالعودة الى الفريق...أتطلع قدمًا لمباراة الاحد" ضد ضيفه أوساسونا.

وتابع المرشح الابرز للفوز بالكرة الذهبية هذا العام "قمت بالكثير من التمارين الخاصة باللياقة البدنية. لم ألمس الكرة. لقد تدربت لأول مرة اليوم. لقد قمت بالكثير من تمارين الجري والقوة في مراكز التدريب خلال الأيام القليلة الماضية. قمت بالتمارين في المنزل أيضًا".

وغاب بنزيمة عن المنافسات منذ تعرضه لإصابة في فخذه الايمن خلال فوز ريال مدريد على مضيفه سلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا بداية الشهر، ما حرمه من دربي العاصمة ضد مضيفه أتلتيكو في الدوري (فاز ريال 2 1) والنافذة الدولية مع منتخب بلاده الذي فاز على النمسا وخسر ضد الدنمارك في دوري الامم الاوروبية.