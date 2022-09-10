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مدريد: أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوني مدرب ريال مدريد الإسباني السبت، أنه في حال لم يتمكن مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيمة من اللعب في دربي العاصمة الأسبوع المقبل أمام أتلتيكو مدريد، فلن يكون ضمن تشكيلة منتخب بلاده للمنافسة في دوري الأمم الأوروبية.

وتعرّض بنزيمة، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية الشهر المقبل، لإصابة في الفخذ الأيمن خلال فوز فريقه على سلتيك 3-صفر في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقال أنشيلوتي السبت "كريم؟ سنرى ما إذا كان بإمكانه خوض الدربي. المؤكد هو أنه إذا لم يلعب الدربي فلن ينضم إلى منتخبه الوطني".

وتواصل فرنسا بطلة العالم استعداداتها للدفاع عن لقبها في مونديال قطر 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمواجهتي النمسا والدنمارك في 22 و25 أيلول/سبتمبر الحالي.

وأضاف أنشيلوتي "هذه هي الأشياء التي يمكن أن تحدث، هناك مشكلة بسيطة، ولكن العام الماضي أيضاً كان يعاني من مشكلة جسدية في كانون الأول/ديسمبر وتمكنّا من التعامل معها. هذا العام سيكون الشيء نفسه".

وشوهد بنزيمة (34 عاماً) وهو يعرج خلال المباراة أمام سلتيك في الدقيقة 26 وحاول إكمال اللعب، إلا انه اضطر في النهاية للخروج من الملعب بعد 4 دقائق من تعرضه للإصابة، ليدخل بدلاً منه البلجيكي إدين هازار حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف بين الفريقين.

ولاحظ أنشيلوتي قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الأحد إنه "من دونه، لعب الفريق بشكل جيد حقاً ضد سلتيك، خصوصاً في الهجوم".

لا بديل عنه

وسيحلّ هازار مجدداً بدلاً من بنزيمة الأحد.

وفيما أشاد بأداء البلجيكي في غلاسكو، أشار أنشيلوتي في الوقت نفسه إلى أن "بنزيمة ليس لديه بديل طبيعي. إنه أفضل لاعب مهاجم في العالم، ولا بديل عنه في أي مكان في السوق".

وسيتحدد ما إذا كان بنزيمة لائقاً بما يكفي لمواجهة أتلتيكو من خلال الاختبارات، ولكن أيضاً عبر مدربه الذي قال "لدينا الكثير من المعلومات حيال حالته البدنية والتقنية. آخذها كلها في الاعتبار، ولكن فقط لتأكيد ما تخبرني به عيني".

وأضاف "إذا ما أخبرتني عيني أن أحد اللاعبين في حالة جيدة على أرض الملعب لكن البيانات تقول إنه متعب، فسيظل خارج الملعب".