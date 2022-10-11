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ميونيخ (ألمانيا): لم يشارك حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني وقائده مانويل نوير في تدريبات فريقه الثلاثاء لمعاناته من إصابة طفيفة في كتفه، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام المانية ولن يكون ضمن بعثة فريقه لخوض المباراة ضد فيكتوريا بلزن التشيكي الاربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ومن المرجح ان يقوم مدرب الفريق البافاري يوليان ناغلسمان باشراك سفن أولريش بدلاً من نوير كما هي الحال دائماً في السنوات الأخيرة.

كما أن توماس مولر سيحل بدلاً من نوير في ارتداء شارة القائد، بعد عودته الى التدريبات اثر تماثله تماماً للشفاء من كوفيد-19 .

ويغيب عن الفريق البافاري العديد من اللاعبين في الوقت الحاضر وهم المدافعون الفرنسي لوكاس هرنانديز والهولندي ماتيس دي ليخت والكندي ألفونسو ديفيس، في حين لم يشارك أيضاً سيرج غنابري في التدريبات، في حين يغيب جمال موسيالا بداعي إصابته بكوفيد-19.