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مدريد : حسم كلوب بروج البلجيكي بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعودته بنقطة التعادل مع مضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني صفر صفر الأربعاء على ملعب متروبوليتانو في مدريد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان بروج فاز في مبارياته الثلاث الاولى في المسابقة من بينها مباراة الذهاب ضد اتلتيكو مدريد 2 صفر الاسبوع الماضي، فرفع رصيده الى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وسبع نقاط أمام كل من باير ليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي اللذين يلعبان لاحقا.

ولفت كلوب بروج الانظار هذا الموسم في المسابقة القارية بفوزه في مبارياته الثلاث بالاضافة الى تعادله اليوم من دون ان تتلقى شباكه اي هدف.

وفرض حارس بروج الدولي سيمون مينيوليه نفسه نجما للمباراة لانقاذ مرماه لأكثر من كرة خطرة وتحديدا في الشوط الاول.

كان اللعب سجالا في مطلع المباراة وكانت الفرصة الاولى لمهاجم اتلتيكو مدريد الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الذي سدد كرة سيطر عليها الحارس مينيوليه (13)، ثم رأسية من اللاعب ذاته ضعيفة التقطها الحارس بسهولة (15).

والغى الحكم هدفا لساوول نيغيس بداعي تسلل زميله الأرجنتيني أنخل كوريا (23).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبروج قبل ان يتراجع عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لخطأ على احد لاعبي اتلتيكو (40).

وفي الشوط الثاني لم يشكل اي من الفريقين خطرا حقيقيا على الرغم من محاولات اتلتيكو مدريد المتكررة نحو مرمى الفريق البلجيكي.

وطرد الحكم مهاجم بروج الغاني كمال سواه لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية قبل نهاية المباراة بثماني دقائق من دون ان يتمكن فريق العاصمة الاسبانية من استغلال النقص العددي في ما تبقى من الوقت.